В Новосибирске начали сносить разрушенный взрывом газа дом на Линейной

Posted Сегодня, 08:42
Published Сегодня, 08:42
Modified Сегодня, 08:44
Updated Сегодня, 08:44
К дому пригнали строительную технику, краны. С ее помощью сначала снесут ветхие конструкции, которые были разрушены взрывом. После приступят к демонтажу остальной части здания.
Как сообщалось ранее, к работам подрядчик начал готовиться еще 16 июня. Территорию огородили, к месту провели дороги, чтобы техника могла легко подобраться.
После разбора завалов, строительный мусор соберут и утилизируют. Участок приведут в порядок.
Напомним, взрыв газа в доме на Линейной, 39 произошел утром 9 февраля. Здание поделило на две части. За день до ЧП по квартирам ходили лжегазовщики и меняли оборудование. Парочку подозреваемых арестовали.
В этой трагедии пострадали свыше 20 человек, 15 жителей дома погибли.