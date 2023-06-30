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В Новосибирске начали сносить разрушенный взрывом газа дом на Линейной

30 июня 2023, 08:42
Фото: atas.info
Пятиэтажку на Линейной в Новосибирске сносят
Пятиэтажку на Линейной, 39 в Новосибирске, в которой взорвался газ, начали разбирать 30 июня. Об этом сообщают читатели Atas.info.

К дому пригнали строительную технику, краны. С ее помощью сначала снесут ветхие конструкции, которые были разрушены взрывом. После приступят к демонтажу остальной части здания.

Как сообщалось ранее, к работам подрядчик начал готовиться еще 16 июня. Территорию огородили, к месту провели дороги, чтобы техника могла легко подобраться.

После разбора завалов, строительный мусор соберут и утилизируют. Участок приведут в порядок.

Появилось видео с места взрыва газа в квартире под Новосибирском
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Напомним, взрыв газа в доме на Линейной, 39 произошел утром 9 февраля. Здание поделило на две части. За день до ЧП по квартирам ходили лжегазовщики и меняли оборудование. Парочку подозреваемых арестовали.

В этой трагедии пострадали свыше 20 человек, 15 жителей дома погибли.

#Алина Шефер#Город#Новосибирск#Новосибирская область#Взрыв дома на ул. Линейной#Взрыв#Снос
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