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Жили в страшном голоде: под Новосибирском сгорел питомник с животными — много трупов

30 июня 2023, 01:27
Фото: Midjourney
Погибло много животных

В Коченевском районе Новосибирской области сгорел питомник с животными

В Коченёвском районе Новосибирской области произошло возгорание питомника, где находилось множество животных, которые погибли в результате пожара.

В Коченёвском районе Новосибирской области произошло возгорание в одном из зданий. По словам местных жителей, там содержались различные животные, которые не смогли спастись от огня и погибли.

Информацию об этом опубликовали в Telegram-канале «Новосибирск с огоньком». Инцидент произошёл на улице Тамбовской.

— Сгорел дом, где находился некий питомник. Весь дом полностью уничтожен, а также погибло множество животных. Выжившие звери находятся в состоянии страшного голода и жажды. Их миски пусты, и мы не знаем, кто о них сейчас заботится, — сообщили очевидцы в соцсетях.

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#Эмилия Губарева#Животные#Пожар#Общество#Происшествия#Новосибирская область
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