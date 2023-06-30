Жили в страшном голоде: под Новосибирском сгорел питомник с животными — много трупов

Posted Сегодня, 01:27
Published Сегодня, 01:27
Modified Сегодня, 01:29
Updated Сегодня, 01:29
В Коченёвском районе Новосибирской области произошло возгорание в одном из зданий. По словам местных жителей, там содержались различные животные, которые не смогли спастись от огня и погибли.
Информацию об этом опубликовали в Telegram-канале «Новосибирск с огоньком». Инцидент произошёл на улице Тамбовской.
— Сгорел дом, где находился некий питомник. Весь дом полностью уничтожен, а также погибло множество животных. Выжившие звери находятся в состоянии страшного голода и жажды. Их миски пусты, и мы не знаем, кто о них сейчас заботится, — сообщили очевидцы в соцсетях.