Жили в страшном голоде: под Новосибирском сгорел питомник с животными — много трупов

— Сгорел дом, где находился некий питомник. Весь дом полностью уничтожен, а также погибло множество животных. Выжившие звери находятся в состоянии страшного голода и жажды. Их миски пусты, и мы не знаем, кто о них сейчас заботится, — сообщили очевидцы в соцсетях.