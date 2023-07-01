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Памятнику лабораторной мыши в новосибирском Академгородке исполнилось 10 лет

1 июля 2023, 06:23
Фото: Артем Шершнев / atas.info
Мыши - самые распространенные животные в экспериментах генетиков
Десять лет назад около института цитологии и генетики СО РАН в Новосибирске открыли памятник мыши — основному животному, на котором ученые ставят эксперименты. С тех пор монумент стал одним из самых заметных изваяний в городе

1 июля 2013 года, рядом с недавно построенным зданием SPF-вивария института цитологии и генетики в Академгородке, открыли памятник лабораторной мыши. Автор проекта памятника, новосибирский художник Андрей Харкевич, создал «ламповый» образ милого животного, которое занято вязанием ДНК. Инициаторами установки памятника стали сами ученые. В институте вспоминают — давно шли разговоры о том, что неплохо бы увековечить образ мыши, как фактически соавтора многих открытий. Ну, а завершение строительства нового вивария, где в основном мыши и живут, подтолкнуло исследователей к практическому воплощению.

От момента закладки первого камня до открытия монумента прошел ровно годОт момента закладки первого камня до открытия монумента прошел ровно год
От момента закладки первого камня до открытия монумента прошел ровно год
Фото: Артем Шершнев / atas.info

Сегодня сюда в рамках экскурсии по Новосибирскому научному центру обязательно привозят туристов. Им рассказывают, что спираль ДНК, которую «вяжет» мышь, закручена в «неправильную» сторону. Это так называемая Z-ДНК, что редко встречается и ее роль до конца не ясна. А на колоннах фонарей аллеи, ведущей к памятнику, отражены четыре фазы деления клетки, расположенные в случайном порядке.

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#Памятник#Мышь#ДНК#Академгородок#Город#Новосибирск
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