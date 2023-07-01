Posted Сегодня, 06:23
Published Сегодня, 06:23
Modified Сегодня, 06:27
Updated Сегодня, 06:27
1 июля 2013 года, рядом с недавно построенным зданием SPF-вивария института цитологии и генетики в Академгородке, открыли памятник лабораторной мыши. Автор проекта памятника, новосибирский художник Андрей Харкевич, создал «ламповый» образ милого животного, которое занято вязанием ДНК. Инициаторами установки памятника стали сами ученые. В институте вспоминают — давно шли разговоры о том, что неплохо бы увековечить образ мыши, как фактически соавтора многих открытий. Ну, а завершение строительства нового вивария, где в основном мыши и живут, подтолкнуло исследователей к практическому воплощению.
Сегодня сюда в рамках экскурсии по Новосибирскому научному центру обязательно привозят туристов. Им рассказывают, что спираль ДНК, которую «вяжет» мышь, закручена в «неправильную» сторону. Это так называемая Z-ДНК, что редко встречается и ее роль до конца не ясна. А на колоннах фонарей аллеи, ведущей к памятнику, отражены четыре фазы деления клетки, расположенные в случайном порядке.