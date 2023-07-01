1 июля 2013 года, рядом с недавно построенным зданием SPF-вивария института цитологии и генетики в Академгородке, открыли памятник лабораторной мыши. Автор проекта памятника, новосибирский художник Андрей Харкевич, создал «ламповый» образ милого животного, которое занято вязанием ДНК. Инициаторами установки памятника стали сами ученые. В институте вспоминают — давно шли разговоры о том, что неплохо бы увековечить образ мыши, как фактически соавтора многих открытий. Ну, а завершение строительства нового вивария, где в основном мыши и живут, подтолкнуло исследователей к практическому воплощению.