В Новосибирске спасатели нашли двух мертвецов

Posted Сегодня, 10:41
Published Сегодня, 10:41
Modified Сегодня, 10:43
Updated Сегодня, 10:43
«Советский район, улица Динамовцев. Жилец не отвечает. Дверь заблокирована. Доступ в квартиру обеспечен. Обнаружен мужчина 1939 г. р. без признаков жизни. Тело передано сотрудникам полиции», — сообщается в паблике «Спасатели МАСС» в социальной сети «ВКонтакте».
Еще один труп был обнаружен в Первомайском районе. Обеспокоенные родственники вызвали спасателей в квартиру на улице Твардовского, так как их близкий человек не выходил на связь. Взломав дверь, сотрудники МАСС нашли тело 62-летнего мужчины. Его экстренно передали медикам и родственникам.
На данный момент причина смерти обоих новосибирцев неизвестна. О каких-либо криминальных подробностях не сообщается.