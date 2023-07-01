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В Новосибирске спасатели нашли двух мертвецов

1 июля 2023, 10:41
Фото: ВК / Спасатели МАСС
Причина смерти новосибирцев неизвестна

В Новосибирске спасатели нашли двух мертвецов

В двух районах Новосибирска в запертых квартирах нашли мертвых людей. Спасателям пришлось вскрывать квартиры.
«Советский район, улица Динамовцев. Жилец не отвечает. Дверь заблокирована. Доступ в квартиру обеспечен. Обнаружен мужчина 1939 г. р. без признаков жизни. Тело передано сотрудникам полиции», — сообщается в паблике «Спасатели МАСС» в социальной сети «ВКонтакте».
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Еще один труп был обнаружен в Первомайском районе. Обеспокоенные родственники вызвали спасателей в квартиру на улице Твардовского, так как их близкий человек не выходил на связь. Взломав дверь, сотрудники МАСС нашли тело 62-летнего мужчины. Его экстренно передали медикам и родственникам.

На данный момент причина смерти обоих новосибирцев неизвестна. О каких-либо криминальных подробностях не сообщается.

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#Новосибирск#Происшествия#Александр Ляхов#Спасатели МАСС#Смерть
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