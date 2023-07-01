В Новосибирске спасатели нашли двух мертвецов

Еще один труп был обнаружен в Первомайском районе. Обеспокоенные родственники вызвали спасателей в квартиру на улице Твардовского, так как их близкий человек не выходил на связь. Взломав дверь, сотрудники МАСС нашли тело 62-летнего мужчины. Его экстренно передали медикам и родственникам.