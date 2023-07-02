140 участников СВО из Новосибирской области получили реабилитационные сертификаты

Posted Сегодня, 03:24
Published Сегодня, 03:24
Modified Сегодня, 03:26
Updated Сегодня, 03:26
В Новосибирской области 140 участников специальной операции (СВО) получили сертификаты для прохождения реабилитационных курсов в санаториях. Этот проект реализуется при поддержке губернатора региона.
Среди доступных санаториев, где бойцы могут пройти оздоровительные курсы, есть «Рассвет», «Парус-Резорт», «Краснозерский» и центр «ОРТОС». Информация об этом поступила от представителей областного правительства.
Основная часть обращений со стороны участников СВО связана с социально-медицинской реабилитацией, составляющей 90% всех запросов. Затем следуют вопросы по получению пособий и выплат. На третьем месте находятся запросы, связанные с занятиями спортом и оздоровительными упражнениями.