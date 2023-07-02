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140 участников СВО из Новосибирской области получили реабилитационные сертификаты

2 июля 2023, 03:24
Фото: 1MI
Проект успешно реализуется
В Новосибирской области 140 участников СВО получили сертификаты для восстановления в санаториях в рамках губернаторского проекта, преимущественно заявки от бойцов связаны с социально-медицинской реабилитацией и получением пособий, а также с выполнением спортивно-оздоровительных упражнений.
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В Новосибирской области 140 участников специальной операции (СВО) получили сертификаты для прохождения реабилитационных курсов в санаториях. Этот проект реализуется при поддержке губернатора региона.

Среди доступных санаториев, где бойцы могут пройти оздоровительные курсы, есть «Рассвет», «Парус-Резорт», «Краснозерский» и центр «ОРТОС». Информация об этом поступила от представителей областного правительства.

Основная часть обращений со стороны участников СВО связана с социально-медицинской реабилитацией, составляющей 90% всех запросов. Затем следуют вопросы по получению пособий и выплат. На третьем месте находятся запросы, связанные с занятиями спортом и оздоровительными упражнениями.

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