140 участников СВО из Новосибирской области получили реабилитационные сертификаты

В Новосибирской области 140 участников СВО получили сертификаты для восстановления в санаториях в рамках губернаторского проекта, преимущественно заявки от бойцов связаны с социально-медицинской реабилитацией и получением пособий, а также с выполнением спортивно-оздоровительных упражнений.