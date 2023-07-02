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Кафе вспыхнуло в Калининском районе Новосибирске — что известно, все подробности

2 июля 2023, 12:45
Фото: 1MI
Пожар продолжают тушить

В Калининском районе Новосибирска вспыхнуло кафе

В Калининском районе Новосибирска вспыхнуло кафе, подробности сообщают в ГУ МЧС региона.

Инцидент произошел в воскресенье, 2 июля в 18:30. На Восточном шоссе, 5 загорелось кафе, о чем сообщают очевидцы в соцсетях. Пожарные прибыли на место через пару минут.

Выяснилось, что горело одноэтажное здание. Со слов сотрудников, людей в помещении нет. Угроза возникла из-за газовых баллонов внутри заведения. Площадь пожара 400 квадратных метров.

По данным ГУ МЧС по НСО, горело не одно, а два кафе, и магазин с автомаслами, а также пристройка (Прим.ред — по всей видимости, эти заведения были в одном здании). На месте продолжают работать 5 ед. техники и 20 человек. Подробности выясняются.

Фото: ГУ МЧС по НСО
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#Эмилия Губарева#Пожар#Кафе#МЧС#Город#Происшествия#Новосибирск
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