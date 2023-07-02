Кафе вспыхнуло в Калининском районе Новосибирске — что известно, все подробности

Posted Сегодня, 12:45
Published Сегодня, 12:45
Modified Сегодня, 12:54
Updated Сегодня, 12:54
Инцидент произошел в воскресенье, 2 июля в 18:30. На Восточном шоссе, 5 загорелось кафе, о чем сообщают очевидцы в соцсетях. Пожарные прибыли на место через пару минут.
Выяснилось, что горело одноэтажное здание. Со слов сотрудников, людей в помещении нет. Угроза возникла из-за газовых баллонов внутри заведения. Площадь пожара 400 квадратных метров.
По данным ГУ МЧС по НСО, горело не одно, а два кафе, и магазин с автомаслами, а также пристройка (Прим.ред — по всей видимости, эти заведения были в одном здании). На месте продолжают работать 5 ед. техники и 20 человек. Подробности выясняются.