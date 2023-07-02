Кафе вспыхнуло в Калининском районе Новосибирске — что известно, все подробности

По данным ГУ МЧС по НСО, горело не одно, а два кафе, и магазин с автомаслами, а также пристройка (Прим.ред — по всей видимости, эти заведения были в одном здании). На месте продолжают работать 5 ед. техники и 20 человек. Подробности выясняются.