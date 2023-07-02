Какая температура воды в Оби и Новосибирском водохранилище в июле 2023

Posted Сегодня, 11:38
Published Сегодня, 11:38
Modified Сегодня, 11:41
Updated Сегодня, 11:41
По данным «Западно-Сибирского УГМС», температура в Оби 2 июля составляет 18,5 °C. В Новосибирском водохранилище 18,7 °C.
Сайт world-weather прогнозирует температуру воды в Новосибирске до +15 °C.
Сервис ru-meteo говорит о том, что температура воды сейчас +15,56 °C.
Стоит отметить, что в Новосибирск и области по-тихоньку возвращается тепло. В воскресенье, 2 июля столбик термометра в некоторых районах достигает +25…+31 °C. На неделе осадков не ожидается.