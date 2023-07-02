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Published Сегодня, 11:38

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Какая температура воды в Оби и Новосибирском водохранилище в июле 2023

2 июля 2023, 11:38
Фото: 1MI
Вода весьма прохладная
Температура воды в Оби и Новосибирском водохранилище в июле 2023: купание будет прохладным.

По данным «Западно-Сибирского УГМС», температура в Оби 2 июля составляет 18,5 °C. В Новосибирском водохранилище 18,7 °C.

Сайт world-weather прогнозирует температуру воды в Новосибирске до +15 °C.

Сервис ru-meteo говорит о том, что температура воды сейчас +15,56 °C.

Стоит отметить, что в Новосибирск и области по-тихоньку возвращается тепло. В воскресенье, 2 июля столбик термометра в некоторых районах достигает +25…+31 °C. На неделе осадков не ожидается.

Температура воды в Оби и Новосибирском водохранилище: можно ли купаться на выходных
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#Эмилия Губарева#Погода#Общество#Обь#Река Обь#Вода#Новосибирское водохранилище
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