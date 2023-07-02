Причина принятия такого решения связана с запретом на импорт необходимого оборудования, введенным западными странами в 2022 году. Изначально компания планировала построить научно-производственный комплекс в Советском районе Новосибирска, проект оценивался в 641 млн рублей. Земля для строительства была предоставлена без торгов. В комплексе планировалось выпускать графеновые нанотрубки, а также концентраты и суспензии на их основе. Эти материалы широко используются в производстве аккумуляторов, композитов и пластиков.