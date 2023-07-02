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Нанотехнологический гигант OCSiAl бросает Новосибирск из-за западных санкций

2 июля 2023, 02:34
Фото: Артем Шершнев / atas.info
Решение связано с санкционным запретом на импорт в Россию необходимого оборудования

В Новосибирске компания OCSiAl свернула проект расширения производства нанотрубок

Компания OCSiAl отказалась от расширения производства нанотрубок в Новосибирске из-за санкционного запрета на импорт оборудования, введенного западными странами, несмотря на то что компания является крупнейшим производителем этих материалов в мире.

Компания OCSiAl отменила планы по расширению производства нанотрубок в Новосибирске. По информации «РБК Новосибирск», об этом сообщил глава регионального Минэкономразвития Виталий Шовтак.

Причина принятия такого решения связана с запретом на импорт необходимого оборудования, введенным западными странами в 2022 году. Изначально компания планировала построить научно-производственный комплекс в Советском районе Новосибирска, проект оценивался в 641 млн рублей. Земля для строительства была предоставлена без торгов. В комплексе планировалось выпускать графеновые нанотрубки, а также концентраты и суспензии на их основе. Эти материалы широко используются в производстве аккумуляторов, композитов и пластиков.

Фото: Артем Шершнев / atas.info

В прошлом году после введения санкций проект был приостановлен, а теперь он полностью отменен. Известно, что компания OCSiAl является крупнейшим производителем нанотрубок в мире, выпуская около 80 тонн продукции ежегодно.

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#Эмилия Губарева#Наука#Технологии#Общество#Пластик#Оборудование#Санкции#Производство#Нанотрубки#OCSiAl#Новосибирск#Новосибирская область
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