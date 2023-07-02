Posted Сегодня, 02:34
Published Сегодня, 02:34
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Компания OCSiAl отменила планы по расширению производства нанотрубок в Новосибирске. По информации «РБК Новосибирск», об этом сообщил глава регионального Минэкономразвития Виталий Шовтак.
Причина принятия такого решения связана с запретом на импорт необходимого оборудования, введенным западными странами в 2022 году. Изначально компания планировала построить научно-производственный комплекс в Советском районе Новосибирска, проект оценивался в 641 млн рублей. Земля для строительства была предоставлена без торгов. В комплексе планировалось выпускать графеновые нанотрубки, а также концентраты и суспензии на их основе. Эти материалы широко используются в производстве аккумуляторов, композитов и пластиков.
В прошлом году после введения санкций проект был приостановлен, а теперь он полностью отменен. Известно, что компания OCSiAl является крупнейшим производителем нанотрубок в мире, выпуская около 80 тонн продукции ежегодно.