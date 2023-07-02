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Потоп произошел в торговом центре Новосибирска после ливня — ВИДЕО

2 июля 2023, 02:41
Фото: 1MI
ТЦ затопило после дождя

В торговом центре Новосибирска после ливня произошел потоп

В ТЦ «Район» Новосибирска произошел потоп из-за прорыва крыши после сильного дождя, пострадали 4 отдела.

По информации, опубликованной в сообществе «Инцидент Новосибирск» в социальной сети «ВКонтакте», в Новосибирске 1 июля произошел потоп в торговом центре после сильного дождя.

Вода проникала в помещение через крышу, возможно, из-за того, что она не выдержала сильного ливня.

Этот инцидент произошел в микрорайоне Снегири на улице Рассветной, 13 в торговом центре под названием «Район». Свидетели сняли видео случившегося.

На записи можно увидеть, как вода затопила аптеку. После происшествия сотрудники торгового центра активно убирают воду швабрами, а посетители обходят лужи в здании.

Очевидцы сообщают, что в результате наводнения пострадали 4 отдела в торговом центре.

Последствия потопа
Видео: Инцидент Новосибирск/ВК
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#Эмилия Губарева#Потоп#Инцидент#Торговый центр#Дождь#Общество#Город#Происшествия#Новосибирск#Видео
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