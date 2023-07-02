Потоп произошел в торговом центре Новосибирска после ливня — ВИДЕО

Posted Сегодня, 02:41
Published Сегодня, 02:41
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Updated Сегодня, 02:43
По информации, опубликованной в сообществе «Инцидент Новосибирск» в социальной сети «ВКонтакте», в Новосибирске 1 июля произошел потоп в торговом центре после сильного дождя.
Вода проникала в помещение через крышу, возможно, из-за того, что она не выдержала сильного ливня.
Этот инцидент произошел в микрорайоне Снегири на улице Рассветной, 13 в торговом центре под названием «Район». Свидетели сняли видео случившегося.
На записи можно увидеть, как вода затопила аптеку. После происшествия сотрудники торгового центра активно убирают воду швабрами, а посетители обходят лужи в здании.
Очевидцы сообщают, что в результате наводнения пострадали 4 отдела в торговом центре.