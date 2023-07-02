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Пригожин прокомментировал массовый автопробег ЧВК «Вагнер» в Новосибирске

2 июля 2023, 07:50
Фото: atas.info
Пригожин поблагодарил тех, кто участвовал в автопробеге
Евгений Пригожин выразил благодарность новосибирцам за автоколонну с флагами ЧВК «Вагнер», организованную в честь Дня ветеранов боевых действий.

Евгений Пригожин выразил свою благодарность жителям Новосибирска за участие в автопробеге с флагами ЧВК «Вагнер». Он написал об этом в одном из своих Телеграм-каналов.

1 июля состоялся автопробег, в котором приняли участие около 60 автомобилей с флагами ЧВК «Вагнер». Машины проехали по улице Челюскинцев и отправились на кладбище. Эта акция была организована в честь Дня ветеранов боевых действий.

Евгений Пригожин выразил свою благодарность организаторам автопробега за их поддержку. Он отметил, что такая поддержка очень важна для него и его команды.

Автопробег с флагами ЧВК «Вагнер» прошел в Новосибирске
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#Флаги#Автопробег#Вагнер#Общество#Город#Новосибирск#Эмилия Губарева
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