Путь к квартире мечты: как законно сделать перепланировку

Во время любого ремонта, тем более когда он затрагивает коммуникации, может произойти непредвиденное. Чтобы после своей квартиры не ремонтировать жилье соседей, например, из-за внезапного потопа, оформите страховой полис. Важно, чтобы в него входило страхование вашей гражданской ответственности перед третьими лицами при проведении строительно-монтажных работ. Такой полис «Персональное решение» предлагает страховая компания «СОГАЗ». Кроме того, можно включить дополнительные опции — возмещение расходов на экспертизу, судебные расходы в пределах установленных лимитов.