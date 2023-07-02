Роскосмос взял под опеку белых медвежат Белку и Стрелку из Новосибирского зоопарка

Компания «Роскосмос» приняла на себя заботу о белых медвежатах из Новосибирского зоопарка. В соответствии с сертификатом, который подписал директор зоопарка, Роскосмос помогает в кормлении малышей и обещает информировать об их росте, состоянии здоровья и играх.