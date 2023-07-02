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Роскосмос взял под опеку белых медвежат Белку и Стрелку из Новосибирского зоопарка

2 июля 2023, 10:17
Фото: Сергей Тарасов / nsknews.info
Мишек назвали Белка и Стрелка
Роскосмос станет опекуном белых медвежат из Новосибирского зоопарка, помогая в их кормлении и рассказывая о их жизни.

Компания «Роскосмос» приняла на себя заботу о белых медвежатах из Новосибирского зоопарка. В соответствии с сертификатом, который подписал директор зоопарка, Роскосмос помогает в кормлении малышей и обещает информировать об их росте, состоянии здоровья и играх.

Медвежатам были даны имена Белка и Стрелка после голосования в социальных сетях. Победившие названия были объявлены космонавтом Анной Кикиной.

Однако некоторые жители Новосибирска критиковали выбранные имена и утверждали, что другие варианты набрали больше голосов. Мэр города Анатолий Локоть призвал горожан принять это решение, так как оно неизменно.

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