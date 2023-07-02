Секреты прошлого: жительница Шотландии ищет своего отца из Новосибирска

Posted Сегодня, 11:16
Published Сегодня, 11:16
Modified Сегодня, 11:18
Updated Сегодня, 11:18
Жительница Шотландии Светлана Макинтош ищет своего биологического отца, который жил в Новосибирске. Она утверждает, что его имя — Николай Татаров, и он жил в столице Сибири.
По словам Светланы, ее родители встретились 9 мая на площади Ленина в Новосибирске, и после этой встречи родилась она. Впоследствии девочка выросла в другой семье, но узнала об этом только после развода со своим первым мужем, когда ей исполнилось 27 лет. Выяснилось, что ее удочерили, когда ей было около двух с половиной лет.
Когда правда стала известна, приемная мать рассказала Светлане, что ее настоящее имя — Виолетта, и что она родилась в городе Фрунзе (ныне Бишкек, Киргизия). Биологическая мать отказалась от нее сразу после рождения, и новорожденная девочка попала в приют.
Поиски своей биологической матери вели Светлану к Аде Кравцовой, которая жила в Ижевске. Она рассказала, что уехала из Новосибирска в Киргизию, когда узнала о своей беременности, и не сообщила отцу ребенка об этом.
В 2002 году Светлана вышла замуж и переехала в Шотландию, в город Инвернесс, где она до сих пор живет и работает парикмахером. В настоящее время она пытается найти своего отца или хотя бы его родственников, пишет «КП-Новосибирск».