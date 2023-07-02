Секреты прошлого: жительница Шотландии ищет своего отца из Новосибирска

По словам Светланы, ее родители встретились 9 мая на площади Ленина в Новосибирске, и после этой встречи родилась она. Впоследствии девочка выросла в другой семье, но узнала об этом только после развода со своим первым мужем, когда ей исполнилось 27 лет. Выяснилось, что ее удочерили, когда ей было около двух с половиной лет.