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Секреты прошлого: жительница Шотландии ищет своего отца из Новосибирска

2 июля 2023, 11:16
Фото: atas.info
Родители Светланы познакомились на площади Ленина
Светлана Макинтош, жительница Шотландии, ищет своего отца из Новосибирска, с которым ее мать познакомилась на площади Ленина много лет назад. Родившись в приемной семье, она узнала об этом только в 27 лет и теперь, в возрасте 46 лет, надеется найти своего отца или его родственников.

Жительница Шотландии Светлана Макинтош ищет своего биологического отца, который жил в Новосибирске. Она утверждает, что его имя — Николай Татаров, и он жил в столице Сибири.

По словам Светланы, ее родители встретились 9 мая на площади Ленина в Новосибирске, и после этой встречи родилась она. Впоследствии девочка выросла в другой семье, но узнала об этом только после развода со своим первым мужем, когда ей исполнилось 27 лет. Выяснилось, что ее удочерили, когда ей было около двух с половиной лет.

Когда правда стала известна, приемная мать рассказала Светлане, что ее настоящее имя — Виолетта, и что она родилась в городе Фрунзе (ныне Бишкек, Киргизия). Биологическая мать отказалась от нее сразу после рождения, и новорожденная девочка попала в приют.

Поиски своей биологической матери вели Светлану к Аде Кравцовой, которая жила в Ижевске. Она рассказала, что уехала из Новосибирска в Киргизию, когда узнала о своей беременности, и не сообщила отцу ребенка об этом.

В 2002 году Светлана вышла замуж и переехала в Шотландию, в город Инвернесс, где она до сих пор живет и работает парикмахером. В настоящее время она пытается найти своего отца или хотя бы его родственников, пишет «КП-Новосибирск».

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#Эмилия Губарева#Новосибирск#Россия#Общество#Город
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