Скандальная отмена «Майнкрафт шоу» в Новосибирске привлекла внимание полиции

Posted Сегодня, 09:39
Published Сегодня, 09:39
Modified Сегодня, 09:41
Updated Сегодня, 09:41
Полиция расследует скандал с отменой «Майнкрафт шоу» в Новосибирске. По словам граждан, организаторы снова и снова изменяли дату проведения шоу, разочаровывая маленьких фанатов «Майнкрафта» и не возвращая стоимость билетов.
Объединившись, родители обратились в полицию Алтайского края после очередной отмены «Майнкрафт шоу» в Новосибирске. Им уже достаточно долго не возвращают затраченные на билеты средства.
Развлекательное событие для детей было перенесено несколько раз. Сначала с 12 мая на 18 июня, а теперь совсем на сентябрь. Одна из матерей рассказала, что заплатила 1 800 рублей. Её сын не только был лишен возможности повеселиться в праздники, но и сильно расстроился. Стоит упомянуть, что «Майнкрафт» — известная компьютерная игра, где можно строить, собирать ресурсы, создавать предметы и т. д.
Официальная группа опубликовала сообщение о возможности возврата стоимости билетов. Но некоторым людям эти деньги так и не выплатили. В правоохранительные органы поступили уже две жалобы на данное происшествие, сообщает НГС.