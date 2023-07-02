Скандальная отмена «Майнкрафт шоу» в Новосибирске привлекла внимание полиции

Развлекательное событие для детей было перенесено несколько раз. Сначала с 12 мая на 18 июня, а теперь совсем на сентябрь. Одна из матерей рассказала, что заплатила 1 800 рублей. Её сын не только был лишен возможности повеселиться в праздники, но и сильно расстроился. Стоит упомянуть, что «Майнкрафт» — известная компьютерная игра, где можно строить, собирать ресурсы, создавать предметы и т. д.