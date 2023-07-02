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Скандальная отмена «Майнкрафт шоу» в Новосибирске привлекла внимание полиции

2 июля 2023, 09:39
Фото: 1MI
Шоу перенесли на осень
Полиция начала проверку из-за скандала с отменой «Майнкрафт шоу» в Новосибирске, где организаторы не возвращают деньги за билеты, вызывая возмущение родителей и обращения в правоохранительные органы.

Полиция расследует скандал с отменой «Майнкрафт шоу» в Новосибирске. По словам граждан, организаторы снова и снова изменяли дату проведения шоу, разочаровывая маленьких фанатов «Майнкрафта» и не возвращая стоимость билетов.

Объединившись, родители обратились в полицию Алтайского края после очередной отмены «Майнкрафт шоу» в Новосибирске. Им уже достаточно долго не возвращают затраченные на билеты средства.

Развлекательное событие для детей было перенесено несколько раз. Сначала с 12 мая на 18 июня, а теперь совсем на сентябрь. Одна из матерей рассказала, что заплатила 1 800 рублей. Её сын не только был лишен возможности повеселиться в праздники, но и сильно расстроился. Стоит упомянуть, что «Майнкрафт» — известная компьютерная игра, где можно строить, собирать ресурсы, создавать предметы и т. д.

Официальная группа опубликовала сообщение о возможности возврата стоимости билетов. Но некоторым людям эти деньги так и не выплатили. В правоохранительные органы поступили уже две жалобы на данное происшествие, сообщает НГС.

Обман посетителей: в Новосибирске «Майнкрафт шоу» отменили без предупреждения
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