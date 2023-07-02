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Published Сегодня, 04:47
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Updated Сегодня, 04:49
2 июля в Новосибирске ожидается повышение температуры до +25 °C. В некоторых районах области может быть жарко — до +31 °C. Прогноз был составлен синоптиками Западно-Сибирского гидрометцентра.
По данным метеорологов, к полудню в городе ожидается температура воздуха +23…+25 °C. Ветер будет дуть со стороны юго-востока со скоростью 2-7 метров в секунду, иногда возможны порывы до 12 метров в секунду. Облачность будет переменной, осадков не предвидится.
В Новосибирской области температура поднимется еще выше. По юго-западу региона ожидается тепло до +31 °C, а в целом по области будет +21…+26 °C. Местами возможны небольшие дожди и грозы.
Примечательно, но «Яндекс. Погода» сильную жару в воскресенье не обещает. Средняя температура +24 °C днем и +14 °C ночью. Облачно с прояснениями. Самым теплым днем, по данным сервиса, станет 5 июля, когда столбик термометра поднимется до +26 °C.
Сервис world-weather прогнозирует +22 °C в дневное время. Без осадков. Ночью будет +14 °C.