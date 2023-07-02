По данным метеорологов, к полудню в городе ожидается температура воздуха +23…+25 °C. Ветер будет дуть со стороны юго-востока со скоростью 2-7 метров в секунду, иногда возможны порывы до 12 метров в секунду. Облачность будет переменной, осадков не предвидится.