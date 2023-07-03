Асфальт сняли: что творится в Первомайском сквере во время реконструкции

Напомним, ранее властям даже пришлось изменять схему реконструкции Первомайского сквера из-за этого заведения. В мэрии считают, что кафе занимает этот участок незаконно. В марте 2023 года Арбитражный суд удовлетворил иск к владельцу Carl’s Jr о расторжении договора аренды и сносе здания.