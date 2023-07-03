Асфальт сняли: что творится в Первомайском сквере во время реконструкции

Posted Сегодня, 08:50
Published Сегодня, 08:50
Modified Сегодня, 08:52
Updated Сегодня, 08:52
Работы начались еще в мае 2023 года. Тогда рабочие начали избавляться от пешеходной плитки. Сейчас ее заменяют н новую. Также устанавливают новые урны, скамейки, фонари и проводят дорожки.
Сквер полностью огородили, чтобы через него не проходили горожане. Открыт только один вход — в кафе Carl’s Jr, сноса которого добивается мэрия.
Напомним, ранее властям даже пришлось изменять схему реконструкции Первомайского сквера из-за этого заведения. В мэрии считают, что кафе занимает этот участок незаконно. В марте 2023 года Арбитражный суд удовлетворил иск к владельцу Carl’s Jr о расторжении договора аренды и сносе здания.
Отметим, реконструкцию обещают завершить к концу октября этого года.