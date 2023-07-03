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Асфальт сняли: что творится в Первомайском сквере во время реконструкции

3 июля 2023, 08:50
Фото: atas.info
Масштабная реконструкция Первомайского сквера идет полным ходом в Новосибирске. Территорию огородили от прохожих, оставили открытым только вход в кафе, асфальт сняли.

Работы начались еще в мае 2023 года. Тогда рабочие начали избавляться от пешеходной плитки. Сейчас ее заменяют н новую. Также устанавливают новые урны, скамейки, фонари и проводят дорожки.

Фото: atas.info

Сквер полностью огородили, чтобы через него не проходили горожане. Открыт только один вход — в кафе Carl’s Jr, сноса которого добивается мэрия.

Фото: atas.info

Напомним, ранее властям даже пришлось изменять схему реконструкции Первомайского сквера из-за этого заведения. В мэрии считают, что кафе занимает этот участок незаконно. В марте 2023 года Арбитражный суд удовлетворил иск к владельцу Carl’s Jr о расторжении договора аренды и сносе здания.

Отметим, реконструкцию обещают завершить к концу октября этого года.

#Алина Шефер#Первомайский сквер#Реконструкция#Новосибирск#Новосибирская область
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