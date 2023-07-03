Администрация поселка считает, что предложенный проект важен для развития территории. Исполняющий обязанности главы рабочего поселка Евгений Коржов отметил, что он не является жителем Краснообска, поэтому максимально непредвзято относится к мнениям жителей поселка, высказанным на публичных слушаниях. Также он подчеркнул, что Краснообску нужен проект, который будет комфортным и будет включать не только введение в эксплуатацию жилья, но и развитие инфраструктуры, в том числе, транспортной.