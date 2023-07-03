Posted Сегодня, 04:29
Published Сегодня, 04:29
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Updated Сегодня, 04:48
Концепцию, на основе которой был разработан ППТ, создали архитекторы компании «Брусника». Согласно проекту в эксплуатацию будет введено 445 тыс кв. метров застройки, включая социальную инфраструктуру, в том числе, более 300 тыс кв метров современного качественного жилья. Здесь будут проживать порядка 15 тыс. человек. В основу проекта заложены четыре идеи.
Первая идея — в проекте учтен исторический контекст и уникальность архитектурных решений Краснообска. Изначально в поселке предусматривалось три кольца домов, но концепция была реализована не в полной мере. Учитывая, что кольцевая структура домов была разработана более полувека назад, нужно принять во внимание, что сегодня она несет определенные проблемы — сложности с парковкой и с выездом, узкие проезды.
Проект компании «Брусника» предлагает сформировать третье кольцо бульваром с высокими деревьями, внутри зеленого кольца будут располагаться несколько кластеров жилой застройки со средней этажностью 6 — 8 этажей. Каждый кластер включает не только жилые дома с закрытыми от машин безопасными дворами, но и общественные пространства, спортивные площадки и детские игровые комплексы, магазины, учреждения сферы услуг на первых этажах жилых домов.
Вопрос квартальной застройки вызвал бурные обсуждения, основную суть которых озвучила председатель Совета общественности Краснообска Ольга Мальцева: «Краснообск — это наукоград с уникальной кольцевой структурой застройки домов. Предлагаемый проект предполагает квартальную застройку, которая изменит привычный облик поселка».
Руководитель группы мастер-планирования ООО «Брусника» Василий Большаков обратил внимание на то, что проект не отказывается от концепции трех колец, она будет реализована в виде бульвара с зеленой зоной, таким образом будет воплощена идея о трех кольцах на гербе Краснообска. Компания поддерживает идею трех колец, и планирует реализовать ее в актуальном для развития территории варианте.
Вторая идея проекта — четкая квартальная застройка, характерная для европейских городов. Она позволяет сформировать проницаемую среду, оптимизировать затраты на транспортную и социальную инфраструктуру.
«Мы планируем разбить территорию микрорайона на урбан-блоки — группы из двух-четырёх среднеэтажных кварталов», — продолжает Василий Большаков. — «Внутри этих блоков мы отдадим приоритет пешеходам, автомобильное движение преимущественно будет организовано по периметру. Подобное решение реализовано в районе Эшампле в Барселоне».
Третья базовая идея — развитие социальной и рекреационной инфраструктуры. Архитекторы проекта выделили участки под строительство трёх детских садов на 650 мест, а также двух школ, каждая на 1100 учеников, есть в проекте и строительство физкультурно-оздоровительного комплекса.
Сомнения жителей по поводу недостатка мест в школах и детских садах для детей развеял начальник отдела градостроительных программ и перспективного развития регионального Минстроя Сергей Милевский: «Проект планировки устанавливает барьеры: пока не появится определенный объект социальной инфраструктуры, дальше строить нельзя».
В этом случае у застройщика возникает обязанность строить не только жилые дома, но и социальные объекты — школы и детские сады. Но для того чтобы это было реализовано, проект необходимо принять, тогда муниципалитет сможет подать заявку на социальные объекты.
На каждом этапе строительства предусмотрено обеспечение новых домов объектами социального назначения. В течение первого этапа строительства будет возведен детский сад на 230 мест, рассматривается перенос сроков строительства школы на 1100 мест с 2037 года на 2027 год.
Администрация поселка считает, что предложенный проект важен для развития территории. Исполняющий обязанности главы рабочего поселка Евгений Коржов отметил, что он не является жителем Краснообска, поэтому максимально непредвзято относится к мнениям жителей поселка, высказанным на публичных слушаниях. Также он подчеркнул, что Краснообску нужен проект, который будет комфортным и будет включать не только введение в эксплуатацию жилья, но и развитие инфраструктуры, в том числе, транспортной.
Жителей Краснообска также волновал вопрос, как скажется строительство нового микрорайона на тех, кто уже живет в поселке, как повлияет на транспортную доступность, не создаст ли пробки на дорогах.
Представитель компании «Брусника» Борис Зырянов рассказал о планах по развитию транспортной сети: «Добавление дополнительной полосы для левого поворота на улице Центральной, так как это будет основной спрос жителей, возвращающихся домой в третий микрорайон, является альтернативой еще одного выезда на Советское шоссе». В качестве предложений был внесен вариант рассмотреть возможность выезда на Советское шоссе через улицу Западную. Эти решения будут оценивать и принимать специалисты по транспорту.
Четвёртая идея — создание качественной транспортной инфраструктуры: велодорожек, парковок, внутриквартальных проездов и магистралей, которые обеспечат связность перемещений внутри микрорайона и его интеграцию в общегородскую дорожную сеть. Эта идея была принята жителям максимально доброжелательно.
Девелопер создает не типовые планировки, в центре внимания уникальность и индивидуальные запросы каждого жителя.