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«Даже Онегина не читала»: в Новосибирске школьница сдала ЕГЭ на 100 баллов

3 июля 2023, 06:54
Фото: 1MI
Девочка начала готовиться к экзамену заранее
Елизавета Ширина, ученица образовательного центра «Горностай» в Новосибирске, успешно сдала ЕГЭ по русскому языку и литературе на 100 баллов. Она поделилась своим опытом подготовки к экзамену и дала несколько полезных советов для будущих выпускников.

Выпускница призывает школьников систематически готовиться к ЕГЭ и не пренебрегать этим экзаменом, потому что он всегда приходит рано или поздно. Главное оставаться спокойным и не паниковать. Эмоции нужно держать под контролем, чтобы всё прошло гладко. Кроме того, она подмечает, что здоровье также должно быть важным приоритетом, поэтому выбор между учебой и отдыхом иногда стоит сделать в пользу последнего.

Ширина признается, что ей было тяжело готовиться к экзамену по литературе, потому что она никогда не читала школьную программу и не интересовалась классическими произведениями, даже «Евгения Онегина». Однако, после понимания важности этого предмета, она начала читать. Она советует студентам не бросаться на чтение всех произведений сразу, а выбрать для себя то, что больше всего интересует. Если самостоятельная подготовка не получается, то можно обратиться за помощью к онлайн-школам или репетиторам, которые помогут разобраться в произведениях и научат анализировать тексты.

Девушка также отмечает, что не обязательно читать все произведение полностью, достаточно знать некоторые отрывки и хорошо разбираться в характере героев и некоторых деталях. Если какое-то произведение не вызывает интереса или трудно усваивается, то нет смысла насильственно себя заставлять читать его. Вместо этого можно воспользоваться аудиокнигами, если это ваш способ запоминания информации.

Выпускница поделилась с НГС, что хочет поступить в НГУ на журналистику.

Названо количество 100-балльников ЕГЭ-2023 в Новосибирске
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#Общество#Образование#Новосибирск#Эмилия Губарева#ЕГЭ#Экзамены
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