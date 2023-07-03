«Даже Онегина не читала»: в Новосибирске школьница сдала ЕГЭ на 100 баллов

Posted Сегодня, 06:54
Published Сегодня, 06:54
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Выпускница призывает школьников систематически готовиться к ЕГЭ и не пренебрегать этим экзаменом, потому что он всегда приходит рано или поздно. Главное оставаться спокойным и не паниковать. Эмоции нужно держать под контролем, чтобы всё прошло гладко. Кроме того, она подмечает, что здоровье также должно быть важным приоритетом, поэтому выбор между учебой и отдыхом иногда стоит сделать в пользу последнего.
Ширина признается, что ей было тяжело готовиться к экзамену по литературе, потому что она никогда не читала школьную программу и не интересовалась классическими произведениями, даже «Евгения Онегина». Однако, после понимания важности этого предмета, она начала читать. Она советует студентам не бросаться на чтение всех произведений сразу, а выбрать для себя то, что больше всего интересует. Если самостоятельная подготовка не получается, то можно обратиться за помощью к онлайн-школам или репетиторам, которые помогут разобраться в произведениях и научат анализировать тексты.
Девушка также отмечает, что не обязательно читать все произведение полностью, достаточно знать некоторые отрывки и хорошо разбираться в характере героев и некоторых деталях. Если какое-то произведение не вызывает интереса или трудно усваивается, то нет смысла насильственно себя заставлять читать его. Вместо этого можно воспользоваться аудиокнигами, если это ваш способ запоминания информации.
Выпускница поделилась с НГС, что хочет поступить в НГУ на журналистику.