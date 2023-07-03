«Даже Онегина не читала»: в Новосибирске школьница сдала ЕГЭ на 100 баллов

Ширина признается, что ей было тяжело готовиться к экзамену по литературе, потому что она никогда не читала школьную программу и не интересовалась классическими произведениями, даже «Евгения Онегина». Однако, после понимания важности этого предмета, она начала читать. Она советует студентам не бросаться на чтение всех произведений сразу, а выбрать для себя то, что больше всего интересует. Если самостоятельная подготовка не получается, то можно обратиться за помощью к онлайн-школам или репетиторам, которые помогут разобраться в произведениях и научат анализировать тексты.