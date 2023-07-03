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Друзья избитого до полусмерти подростка под Новосибирском рассказали о его состоянии

3 июля 2023, 07:15
Фото: 1MI
Мальчик в реанимации
Подросток, которого изрезали сверстники и оставили умирать, пришел в себя. Он продолжает находиться в реанимации и бороться за жизнь.

Под Новосибирском подростка из Плотниково пытались убить его сверстники. Его друзья рассказали о текущем состоянии парня.

— В данный момент он находится в отделении реанимации. Он пришел в себя и уже может говорить, хотя очень тихо, — поделилась информацией с «КП-Новосибирск» знакомая школьника.

Действительно, мальчик был на грани жизни и смерти. 29 июня его атаковали сверстники. Парни встретились на берегу реки Иня и начали ссориться. В результате один из агрессоров распылил перцовый баллончик в лицо парню, а затем нанес ему ножевые раны.

Избитого подростка оставили в кустах, чтобы он умер. К счастью, его спас местный житель, который проходил мимо и услышал его крики о помощи.

Следственный комитет возбудил уголовное дело по статье о покушении на убийство, совершенном группой лиц. Арестованным нападавшим были назначены меры пресечения: 15-летний парень отправлен в СИЗО, а 14-летнего поставили под домашний арест.

Одноклассники хотели убить сверстника под Новосибирском, изрезав его ножом
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#Эмилия Губарева#Общество#Город#Происшествия#Криминал#Новосибирская область#18+#Дети#Подростки
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