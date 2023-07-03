Действительно, мальчик был на грани жизни и смерти. 29 июня его атаковали сверстники. Парни встретились на берегу реки Иня и начали ссориться. В результате один из агрессоров распылил перцовый баллончик в лицо парню, а затем нанес ему ножевые раны.