Posted Сегодня, 07:15
Published Сегодня, 07:15
Modified Сегодня, 07:18
Updated Сегодня, 07:18
Под Новосибирском подростка из Плотниково пытались убить его сверстники. Его друзья рассказали о текущем состоянии парня.
— В данный момент он находится в отделении реанимации. Он пришел в себя и уже может говорить, хотя очень тихо, — поделилась информацией с «КП-Новосибирск» знакомая школьника.
Действительно, мальчик был на грани жизни и смерти. 29 июня его атаковали сверстники. Парни встретились на берегу реки Иня и начали ссориться. В результате один из агрессоров распылил перцовый баллончик в лицо парню, а затем нанес ему ножевые раны.
Избитого подростка оставили в кустах, чтобы он умер. К счастью, его спас местный житель, который проходил мимо и услышал его крики о помощи.
Следственный комитет возбудил уголовное дело по статье о покушении на убийство, совершенном группой лиц. Арестованным нападавшим были назначены меры пресечения: 15-летний парень отправлен в СИЗО, а 14-летнего поставили под домашний арест.