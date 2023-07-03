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Две девочки сбежали ночью из лагеря под Новосибирском: их ищет полиция, подробности

3 июля 2023, 04:56
Фото: 1MI
Детский летник лагерь.
Стало известно, что дети ушли из лагеря, расположенного в Новосибирском районе 2 июля.

Как сообщили в пресс-службе МВД из летнего лагеря в Новосибирском районе под Бердском пропали две девочки 2006 и 2009 года рождения. Дети ушли сами, причина их поступка выясняется.

Как сообщили корреспонденту Атас.Инфо в пресс-службе МВД, поиски начались сразу после поступления сообщения о пропаже детей вечером 2 июля. Дети состоят на учете в Подразделении по делам несовершеннолетних, ранее неоднократно покидали место жительства.

На данный момент дети не найдены, оперативно-розыскные мероприятия продолжаются.

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#Ольга Храмушкина#Дети#Поиск#Происшествия#Новосибирск#Новосибирская область
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