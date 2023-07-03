Posted Сегодня, 04:56
Published Сегодня, 04:56
Modified Сегодня, 05:06
Updated Сегодня, 05:06
Как сообщили в пресс-службе МВД из летнего лагеря в Новосибирском районе под Бердском пропали две девочки 2006 и 2009 года рождения. Дети ушли сами, причина их поступка выясняется.
Как сообщили корреспонденту Атас.Инфо в пресс-службе МВД, поиски начались сразу после поступления сообщения о пропаже детей вечером 2 июля. Дети состоят на учете в Подразделении по делам несовершеннолетних, ранее неоднократно покидали место жительства.
На данный момент дети не найдены, оперативно-розыскные мероприятия продолжаются.
Дети мигрантов устроили опасные «игры» со сверстниками.