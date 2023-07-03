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Posted 3 июля 2023, 03:23

Published 3 июля 2023, 03:23

Modified 3 июля 2023, 03:26

Updated 3 июля 2023, 03:26

Неизвестно, где находятся дети

Двое детей сбежали из лагеря в Новосибирской области — поиски продолжаются

3 июля 2023, 03:23
Фото: 1MI
Неизвестно, где находятся дети
В Новосибирской области двое детей в ночное время сбежали из лагеря отдыха. Об этом сообщил начальник ГУ МЧС региона Виктор Орлов на оперативном совещании в правительстве 3 июля 2023.

По данным главы ведомства МЧС, произошел инцидент на прошлой неделе. Дети отдыхали в лагере, который находится в Новосибирском районе. В ночное время двое несовершеннолетних по неизвестным причинам сбежали из учреждения.

Поиски продолжаются несколько дней. Судя по докладу Виктора Орлова, пока результаты не положительные.

Подробности этого происшествия выясняются. Детали инцидента неизвестны, как и возраст сбежавших детей. Мы следим за развитием событий.

Обновлено: дети все еще не найдены, их поиском занимается региональное МВД.

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