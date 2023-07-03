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Глава СКР Бастрыкин заинтересовался изрезанным школьником под Новосибирском

3 июля 2023, 08:02
Фото: Дмитрий Тростников / atas.info
Мальчик находится в реанимации

Глава СКР Бастрыкин потребовал доклада об изрезанном школьнике под Новосибирском

Руководитель СК России Александр Бастрыкин потребовал подготовить доклад о покушении на убийство пятнадцатилетнего школьника. Инцидент произошел в ночь на 29 июня.
«Александр Бастрыкин поручил доложить о ходе расследования уголовного дела об убийстве несовершеннолетнего. Исполняющему обязанности руководителя СКР по Новосибирской области Виталию Зарипову поручено подготовить обстоятельный доклад об обстоятельствах произошедшего», — рассказали в пресс-службе СК России.
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По версии следствия, пятнадцатилетнего школьника попытались убить его сверстники. Ночью 29 июня подростки встретились возле реки Иня и принялись избивать свою жертву. Мальчик получил несколько серьезных ножевых ранений. Завершив экзекуцию, палачи оставили его истекать кровью в кустах. Сейчас школьник находится в реанимации.

Позже подозреваемые были задержаны. Им предъявлено обвинение в покушении на убийство.

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