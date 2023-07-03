Глава СКР Бастрыкин заинтересовался изрезанным школьником под Новосибирском

Posted Сегодня, 08:02
Published Сегодня, 08:02
Modified Сегодня, 08:04
Updated Сегодня, 08:04
«Александр Бастрыкин поручил доложить о ходе расследования уголовного дела об убийстве несовершеннолетнего. Исполняющему обязанности руководителя СКР по Новосибирской области Виталию Зарипову поручено подготовить обстоятельный доклад об обстоятельствах произошедшего», — рассказали в пресс-службе СК России.
По версии следствия, пятнадцатилетнего школьника попытались убить его сверстники. Ночью 29 июня подростки встретились возле реки Иня и принялись избивать свою жертву. Мальчик получил несколько серьезных ножевых ранений. Завершив экзекуцию, палачи оставили его истекать кровью в кустах. Сейчас школьник находится в реанимации.
Позже подозреваемые были задержаны. Им предъявлено обвинение в покушении на убийство.