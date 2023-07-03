Глава СКР Бастрыкин заинтересовался изрезанным школьником под Новосибирском

По версии следствия, пятнадцатилетнего школьника попытались убить его сверстники. Ночью 29 июня подростки встретились возле реки Иня и принялись избивать свою жертву. Мальчик получил несколько серьезных ножевых ранений. Завершив экзекуцию, палачи оставили его истекать кровью в кустах. Сейчас школьник находится в реанимации.