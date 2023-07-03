Губернатор взял под контроль содержание улиц и тротуаров муниципалитетов

Сразу предупрежу: бесполезно апеллировать к тому, что якобы не хватает денег. Я понимаю, когда не хватает денег на ремонтные работы, на реконструкцию. Но я сам работал в условиях ограниченного муниципального бюджета и могу заверить: на уличную уборку или на заделывание выбоин по технологии ямочного ремонта на улицах деньги всегда найти можно. Что подтверждают многие коллеги, в том числе в Новосибирской области, у которых районные центры в идеальном состоянии», — заявил Андрей Травников.