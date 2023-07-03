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ХК «Сибирь» переезжает на новую ледовую арену в Новосибирске

3 июля 2023, 08:34
Фото: ХК Сибирь (Новосибирская область)
Снеговик уже переехал в новый ЛДС
Новосибирский хоккейный клуб «Сибирь» объявил о своем переезде на новую ледовую арену: они подтвердили это трогательным прощальным видео символа команды, который собирает свои вещи и отправляется на новое место.

В Новосибирске хоккейный клуб «Сибирь» перемещается на новую ледовую арену. Это было объявлено в официальной ВК-группе клуба.

Игроки опубликовали трогательное видео, где они прощаются со старой ЛДС «Сибирь». В этом ролике маскот клуба — Снеговик — проходит по коридорам, собирает свои вещи и уезжает в новое место в микроавтобусе.

«Мы начинаем переезд на новую арену! Первым собрался Снеговик…», — написали представители ХК.

Новосибирцы пишут трогательные сообщения на прощание: «До слёз, действительно… Огромная глава истории Сибири завершилась… Надеюсь, новая глава будет интересная и захватывающая! До свидания, родной ЛДС, привет новая Сибирь Арена!».

Снеговик прощается с родным домом
Видео: ХК Сибирь (Новосибирская область)
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