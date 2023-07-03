ХК «Сибирь» переезжает на новую ледовую арену в Новосибирске

Posted Сегодня, 08:34
Published Сегодня, 08:34
Modified Сегодня, 08:37
Updated Сегодня, 08:37
В Новосибирске хоккейный клуб «Сибирь» перемещается на новую ледовую арену. Это было объявлено в официальной ВК-группе клуба.
Игроки опубликовали трогательное видео, где они прощаются со старой ЛДС «Сибирь». В этом ролике маскот клуба — Снеговик — проходит по коридорам, собирает свои вещи и уезжает в новое место в микроавтобусе.
«Мы начинаем переезд на новую арену! Первым собрался Снеговик…», — написали представители ХК.
Новосибирцы пишут трогательные сообщения на прощание: «До слёз, действительно… Огромная глава истории Сибири завершилась… Надеюсь, новая глава будет интересная и захватывающая! До свидания, родной ЛДС, привет новая Сибирь Арена!».