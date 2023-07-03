Илья Баланин: Система ОМС направлена на развитие превентивной медицины

Posted Сегодня, 07:23
Published Сегодня, 07:23
Modified Сегодня, 07:23
Updated Сегодня, 07:23
Одним из приоритетных направлений последних лет в области здравоохранения и ОМС является финансирование амбулаторной помощи. На это направление в 2023 году планируется направить более 1 трлн рублей, или 39% от общего объема финансирования, сообщил глава ФОМС, пишет ТАСС.
Это позволит значительно развить амбулаторную помощь, увеличить объемы профилактической помощи, медицинской реабилитации и диспансеризации.
В последние годы система ОМС активно развивает превентивную медицину. В рамках ОМС проводится диспансеризация, которая позволяет ранее и своевременно выявлять заболевания и факторы риска их развития, а также давать рекомендации пациентам.
«Постоянно улучшается порядок диспансеризации. Дополняется список исследований для скрининга злокачественных новообразований. Система сосредоточена на оказании медицинской помощи пациентам с хроническими заболеваниями, а также на выявлении обострений и осложнений», — подчеркнул Илья Баланин.
В 2023 году планируется охватить профилактическими мероприятиями более 86 млн человек. Это на 66,3% больше, чем в 2022 году.
Кроме того, в текущем году расширился перечень видов высокотехнологичной медицинской помощи с применением уникальных методов лечения. Если в 2022 году в перечень входило восемь методов, из которых шесть применялись в сердечно-сосудистой хирургии, а два — в трансплантации органов, то в 2023 году этот перечень содержит уже девять методов.
Важным шагом стало введение цифровых полисов ОМС. Теперь гражданам не нужно брать с собой пластиковый или бумажный полис при посещении медицинских учреждений. Однако документы на материальных носителях по-прежнему остаются действительными и не требуют замены.