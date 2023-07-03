atas.info
ГлавноеВсе новости
atas.info
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 07:23

Published Сегодня, 07:23

Modified Сегодня, 07:23

Updated Сегодня, 07:23

Изображение материала

Илья Баланин: Система ОМС направлена на развитие превентивной медицины

3 июля 2023, 07:23
Фото: 1MI
Глава Федерального фонда обязательного медицинского страхования Илья Баланин рассказал о изменениях в системе обязательного медицинского страхования и о создании здорового общества в России. Системе ОМС в этом году исполнилось 30 лет, и, по словам Баланина, она значительно увеличила свой потенциал.

Одним из приоритетных направлений последних лет в области здравоохранения и ОМС является финансирование амбулаторной помощи. На это направление в 2023 году планируется направить более 1 трлн рублей, или 39% от общего объема финансирования, сообщил глава ФОМС, пишет ТАСС.

Это позволит значительно развить амбулаторную помощь, увеличить объемы профилактической помощи, медицинской реабилитации и диспансеризации.

В последние годы система ОМС активно развивает превентивную медицину. В рамках ОМС проводится диспансеризация, которая позволяет ранее и своевременно выявлять заболевания и факторы риска их развития, а также давать рекомендации пациентам.

«Постоянно улучшается порядок диспансеризации. Дополняется список исследований для скрининга злокачественных новообразований. Система сосредоточена на оказании медицинской помощи пациентам с хроническими заболеваниями, а также на выявлении обострений и осложнений», — подчеркнул Илья Баланин.

В 2023 году планируется охватить профилактическими мероприятиями более 86 млн человек. Это на 66,3% больше, чем в 2022 году.

Кроме того, в текущем году расширился перечень видов высокотехнологичной медицинской помощи с применением уникальных методов лечения. Если в 2022 году в перечень входило восемь методов, из которых шесть применялись в сердечно-сосудистой хирургии, а два — в трансплантации органов, то в 2023 году этот перечень содержит уже девять методов.

Важным шагом стало введение цифровых полисов ОМС. Теперь гражданам не нужно брать с собой пластиковый или бумажный полис при посещении медицинских учреждений. Однако документы на материальных носителях по-прежнему остаются действительными и не требуют замены.

Подпишитесь
Две девочки сбежали ночью из лагеря под Новосибирском: их ищет полиция, подробности
Сегодня, 04:56
Губернатор Травников раскритиковал Новосибирск за состояние дорог и тротуаров
Сегодня, 04:25
Росгвардейцы прошли испытания на получение краповых беретов под Новосибирском — фото
Сегодня, 06:50
Сезон сбора белых грибов начался в Новосибирской области в июле 2023
Сегодня, 01:30
Началась самая жаркая неделя в июле: жару с дождями обещают синоптики в Новосибирске
Сегодня, 01:49
Названа шокирующая причина нападения подростков на мальчика под Новосибирском
Сегодня, 01:40