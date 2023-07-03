Илья Баланин: Система ОМС направлена на развитие превентивной медицины

Кроме того, в текущем году расширился перечень видов высокотехнологичной медицинской помощи с применением уникальных методов лечения. Если в 2022 году в перечень входило восемь методов, из которых шесть применялись в сердечно-сосудистой хирургии, а два — в трансплантации органов, то в 2023 году этот перечень содержит уже девять методов.