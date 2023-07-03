В этот вуз можно поступить с низким баллом ЕГЭ на лечебный факультет — проходной балл на обучение специальности «Сестринское дело» на бюджет составляет 144, а чтобы попасть на «Лечебное дело» нужно набрать 194 балла. Также можно выбрать факультет социальной работы и клинической психологии: для поступления на специальность «Социальная работа» необходимо сдать ЕГЭ минимум на 143 балла. Еще один вариант — педиатрический факультет, специальность «Медико-профилактическое дело» — здесь проходной балл составляет 161.