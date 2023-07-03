Posted Сегодня, 07:48
Published Сегодня, 07:48
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В этот вуз можно поступить с низким баллом ЕГЭ на лечебный факультет — проходной балл на обучение специальности «Сестринское дело» на бюджет составляет 144, а чтобы попасть на «Лечебное дело» нужно набрать 194 балла. Также можно выбрать факультет социальной работы и клинической психологии: для поступления на специальность «Социальная работа» необходимо сдать ЕГЭ минимум на 143 балла. Еще один вариант — педиатрический факультет, специальность «Медико-профилактическое дело» — здесь проходной балл составляет 161.
Поступить в Сибирский государственный медицинский университет г. Томска также можно с низким баллом ЕГЭ. К примеру, для обучения специальности «Медицинская биофизика» нужно набрать 175 баллов, «Медицинская кибернетика» — 189 баллов, «Педиатрия» — 158 баллов. Также можно выбрать направления «Сестринское дело» — от 123 баллов и «Социальная работа» — 173 балла.
В КГМУ также предусмотрены бюджетные места для абитуриентов, набравших низкий проходной балл на государственном экзамене. Чтобы поступить на специальность «Биотехнология» нужно набрать от 145 баллов, для обучения «Медико-профилактическому делу» — 174 балла, «Социальной работе» — от 128 баллов, «Фармации» и «Клинической технологии» — по 140 баллов.
Абитуриенты, желающие обучаться медицинским профессиям, но набравшие недостаточно высокий балл на госэкзамене, могут рассмотреть поступление в СГМУ им. В. И. Разумовского. Для обучения по специальности «Лечебное дело» в 2023 году на бюджете нужно набрать 169 баллов, «Медико-профилактическое дело» — 136 баллов, «Педиатрия» — 163 балла, «Сестринское дело» — 144 балла.
Проходной балл для поступления на бюджет в этом вузе более высокий. Но это не значит, что сюда невозможно поступить абитуриентам, набравшим на едином государственном экзамене низкие баллы. К примеру, можно выбрать специальности «Фармация» — от 144 баллов и «Медико-профилактическое дело» — от 175 баллов.
В Самарский государственный медицинский университет в 2023 году поступить на бюджет с низким баллом на ЕГЭ можно на следующие специальности: «Лечебное дело» — от 161, «Фармация» — от 142, «Педиатрия» — от 161, «Сестринское дело» — от 141, «Медико-профилактическое дело» — от 140. Количество свободных бюджетных мест от 10 до 437.