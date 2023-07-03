Найдены тела двух молодых людей в Новосибирске: могли отравиться жидкостью для вейпа

Posted Сегодня, 07:17
Published Сегодня, 07:17
Modified Сегодня, 07:19
Updated Сегодня, 07:19
Трагедия произошла вечером 27 июня. В квартире дома на Демакова нашли тела 17-летней девушки и 18-летнего парня.
Следователи возбудили уголовное дело по факту смерти молодых людей. Они предполагают, что причиной смерти могло стать отравление жидкостью для вейпа.
«По предварительным признакам — смерть от отравления неустановленным веществом. Назначены экспертизы тел погибших и жидкости для электронной сигареты», — сообщили в СУ СКР Новосибирской области.
Как сообщают телеграм-каналы, девочка воспитывалась в хорошей семье, на учёте в ПДН не состояла.