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Найдены тела двух молодых людей в Новосибирске: могли отравиться жидкостью для вейпа

3 июля 2023, 07:17
Фото: 1MI
Двое молодых людей умерли в Новосибирске из-за отравления вейпом

В Новосибирске 17-летнюю девушку нашли мертвой в квартире на Демакова

Девушка-подросток погибла вместе со своим парнем в Новосибирске. Рядом с их телами нашли вейп.

Трагедия произошла вечером 27 июня. В квартире дома на Демакова нашли тела 17-летней девушки и 18-летнего парня.

Следователи возбудили уголовное дело по факту смерти молодых людей. Они предполагают, что причиной смерти могло стать отравление жидкостью для вейпа.

«По предварительным признакам — смерть от отравления неустановленным веществом. Назначены экспертизы тел погибших и жидкости для электронной сигареты», — сообщили в СУ СКР Новосибирской области.

Как сообщают телеграм-каналы, девочка воспитывалась в хорошей семье, на учёте в ПДН не состояла.

#Алина Шефер#Происшествия#Новосибирск#Новосибирская область#Дети#Смерть
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