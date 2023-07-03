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Причиной нападения двух 15-летних подростков на мальчика в селе Плотниково Новосибирской области, как сообщают местные жители, могло стать наличие долга, который он должен был вернуть нападавшим.
Вечером 29 июня эти двое подростков пытались убить своего одноклассника, нанеся ему серьезные травмы: пробив череп, сломав руки и нанеся около 70 ножевых ранений. После избиения они бросили его возле моста, по пути к железнодорожной станции. В настоящее время мальчик находится в реанимации, но уже вышел из комы.
По словам местных жителей, нападавшие выросли в благополучных семьях и не имели проблем социализации. Один из них является одноклассником пострадавшего, учащийся в 8 классе, а другой — ученик 9 класса.
Согласно свидетельствам сельчан, возможной причиной конфликта могли стать деньги, которые пострадавший взял одному из нападавших в долг. В дело включена сумма в 15 тысяч рублей. Подростки отказывались вернуть долг и потому избили его.
«Вечером 28 июня они связались с пострадавшим и пригласили его на берег, где начали издеваться над ним. Когда он пришел, они немедленно обрызгали его лицо газовым баллончиком. Мальчик попытался защититься, но безуспешно. Затем они нанесли ему удар ножом и приложили 25 или 26 ударов камнем по голове, а также переломали все его пальцы», — рассказала изданию «НГС» местная жительница ссылающаяся на очевидцев происшествия. Она также добавила, что подростки планировали убийство знакомого уже неделю.
Другой возможной причиной нападения могла стать ревность: девушка одного из нападавших ранее ушла к пострадавшему. Правоохранители подтверждают СМИ арест подростков. По факту покушения на убийство возбуждено уголовное дело.