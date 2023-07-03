Вечером 29 июня эти двое подростков пытались убить своего одноклассника, нанеся ему серьезные травмы: пробив череп, сломав руки и нанеся около 70 ножевых ранений. После избиения они бросили его возле моста, по пути к железнодорожной станции. В настоящее время мальчик находится в реанимации, но уже вышел из комы.