Posted Сегодня, 03:59
Published Сегодня, 03:59
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Updated Сегодня, 04:05
Следователи предъявили обвинение двум несовершеннолетним жителям Новосибирской области в совершении покушения на убийство подростка.
По информации следствия, в ночь 29 июня 2023 года подростки встретились с 15-летним юношей на берегу реки Иня в Новосибирском районе. Между ними возник конфликт, в результате чего сверстники (среди которых был одноклассник пострадавшего) жестоко избили подростка: сначала они использовали перцовый баллончик, а затем нанесли ему множество ударов ножом (в СМИ речь идет о 70 ударах) в область жизненно важных органов. Однако им не удалось довести свой умысел до конца, так как потерпевший получил квалифицированную медицинскую помощь.
Суд отправил 15-летнего подозреваемого под стражу, а 14-летнему парню назначен домашний арест. Следствие продолжает расследование уголовного дела и планирует выяснить не только обстоятельства преступления, но и предшествующие ему события.