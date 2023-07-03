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Одноклассники хотели убить сверстника под Новосибирском, изрезав его ножом

3 июля 2023, 03:59
Фото: СУ СК по НСО
На этом месте совершалось преступление
Подростки хотели зарезать сверстника под Новосибирском: по одной из версий, конфликт произошел из-за ревности к девушке, а по другой — из-за нежелания вернуть долг. Сейчас мальчик в реанимации, но уже вышел из комы.

Следователи предъявили обвинение двум несовершеннолетним жителям Новосибирской области в совершении покушения на убийство подростка.

По информации следствия, в ночь 29 июня 2023 года подростки встретились с 15-летним юношей на берегу реки Иня в Новосибирском районе. Между ними возник конфликт, в результате чего сверстники (среди которых был одноклассник пострадавшего) жестоко избили подростка: сначала они использовали перцовый баллончик, а затем нанесли ему множество ударов ножом (в СМИ речь идет о 70 ударах) в область жизненно важных органов. Однако им не удалось довести свой умысел до конца, так как потерпевший получил квалифицированную медицинскую помощь.

Суд отправил 15-летнего подозреваемого под стражу, а 14-летнему парню назначен домашний арест. Следствие продолжает расследование уголовного дела и планирует выяснить не только обстоятельства преступления, но и предшествующие ему события.

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#Дети#18+#Подростки#Происшествия#Общество#Город#Криминал#Новосибирская область#Эмилия Губарева
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