По информации следствия, в ночь 29 июня 2023 года подростки встретились с 15-летним юношей на берегу реки Иня в Новосибирском районе. Между ними возник конфликт, в результате чего сверстники (среди которых был одноклассник пострадавшего) жестоко избили подростка: сначала они использовали перцовый баллончик, а затем нанесли ему множество ударов ножом (в СМИ речь идет о 70 ударах) в область жизненно важных органов. Однако им не удалось довести свой умысел до конца, так как потерпевший получил квалифицированную медицинскую помощь.