«Папочка, умоляю»: в Новосибирской области отчим испинал ребенка и побил удочкой

Posted Сегодня, 06:05
Published Сегодня, 06:05
Modified Сегодня, 06:14
Updated Сегодня, 06:14
По словам одной из подписчиц ВК-группы «Инцидент Новосибирск», в селе Убинское, расположенном в Новосибирской области, в одной семье жестоко избивают детей.
Согласно её сообщению, отчим периодически применяет насилие в отношении детей. Старшему из них 9 лет. Накануне дети сняли видеозапись у окна его дома, на которой слышно, как девочка кричит и просит отчима не бить её. Он нанес ребенку удары удочкой по рукам и ногам, оскорблял её, а также ударил кулаком в лицо.
«Отчим периодически избивает детей. Старшей 9 лет. Вчера ребятишки сняли видео из-под его окна. Девочка кричит и умоляет папочку (отчима), что бы не бил. А он, урод, избил удочкой по рукам и ногам, испинал ребенка и напоследок кулаком в лицо! 9 лет девочке! Это урод и ничтожество!», — говорится в сообщении группы.
Полицию очевидцы вызвали, но хозяин квартиры дверь не открыл. Новосибирцы начали распространять видео, которые мы не можем публиковать из-за жестокости, а после этого в соцсетях разгорелся скандал. На кадрах слышно, что девочка умоляет отца не бить ее. Неравнодушные надеются, что виновный будет наказан по всей строгости закона и изолирован от общества. Вот, что говорят новосибирцы в комментариях:
«Жесть, как вообще рука подымается на дочку! Наказать по всей строгости закона!»;
«для того чтобы опека и полиция начали работать они наверное сначала должны узнать о том что творится. Вот сейчас и начнут разбираться»;
«В этом виновата только мамаша, разве можно позволять бить своего ребёнка. Пусть такие козлы не находятся среди людей»;
«Такого отчима отдать под суд! Не имеет права избивать жену и детей! Таких надо изолировать от общества!».
Орфография и пунктуация авторов комментариев сохранена*