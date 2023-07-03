«Папочка, умоляю»: в Новосибирской области отчим испинал ребенка и побил удочкой

Полицию очевидцы вызвали, но хозяин квартиры дверь не открыл. Новосибирцы начали распространять видео, которые мы не можем публиковать из-за жестокости, а после этого в соцсетях разгорелся скандал. На кадрах слышно, что девочка умоляет отца не бить ее. Неравнодушные надеются, что виновный будет наказан по всей строгости закона и изолирован от общества. Вот, что говорят новосибирцы в комментариях: