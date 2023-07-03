Росгвардейцы прошли испытания на получение краповых беретов под Новосибирском — фото

Posted Сегодня, 06:50
Published Сегодня, 06:50
Modified Сегодня, 06:52
Updated Сегодня, 06:52
В элиту спецподразделения пытались попасть 45 военных и сотрудников ведомства из Сибирского, Восточного, Уральского и Приволжского округов войск Росгвардии. Они проходили ради этого жесткие трехдневные испытания на территории учебного центра института им. И. К. Яковлева.
Сначала бойцы прошли отбор по здоровью, потом сдавали контрольные нормативы по физической, медицинской и огневой подготовки. Они совершили 10-километровый марш-бросок по пересеченной местности.
После спецназовцы останавливались и проверяли оружие, сделав выстрел по цели холостым патроном. Если произойдет задержка выстрела — боец выпадает из испытания.
Полноценное стрельбище их ожидало на следующем этапе. Мужчины выполняли упражнения с помощью автомата Калашникова и пистолета Макарова. Затем им пришлось спускаться с высотки с использованием альпинистских устройств.
Финалом испытаний стал рукопашный бой. Выступали бойцы против инструкторов. Успешно сдали испытания 14 претендентов.
В торжественной обстановке генерал-майор Василий Сёмин вручил им краповые береты.