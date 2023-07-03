Росгвардейцы прошли испытания на получение краповых беретов под Новосибирском — фото

В элиту спецподразделения пытались попасть 45 военных и сотрудников ведомства из Сибирского, Восточного, Уральского и Приволжского округов войск Росгвардии. Они проходили ради этого жесткие трехдневные испытания на территории учебного центра института им. И. К. Яковлева.