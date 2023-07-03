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Росгвардейцы прошли испытания на получение краповых беретов под Новосибирском — фото

3 июля 2023, 06:50
Фото: Росгвардия
Испытания на право ношения крапового берета прошли бойцы Росгвардии в Новосибирской области. Как это было, смотрите в фоторепортаже Atas.info.

В элиту спецподразделения пытались попасть 45 военных и сотрудников ведомства из Сибирского, Восточного, Уральского и Приволжского округов войск Росгвардии. Они проходили ради этого жесткие трехдневные испытания на территории учебного центра института им. И. К. Яковлева.

Фото: Росгвардия

Сначала бойцы прошли отбор по здоровью, потом сдавали контрольные нормативы по физической, медицинской и огневой подготовки. Они совершили 10-километровый марш-бросок по пересеченной местности.

После спецназовцы останавливались и проверяли оружие, сделав выстрел по цели холостым патроном. Если произойдет задержка выстрела — боец выпадает из испытания.

Фото: Росгвардия

Полноценное стрельбище их ожидало на следующем этапе. Мужчины выполняли упражнения с помощью автомата Калашникова и пистолета Макарова. Затем им пришлось спускаться с высотки с использованием альпинистских устройств.

Фото: Росгвардия

Финалом испытаний стал рукопашный бой. Выступали бойцы против инструкторов. Успешно сдали испытания 14 претендентов.

В торжественной обстановке генерал-майор Василий Сёмин вручил им краповые береты.

Фото: Росгвардия
#Алина Шефер#Общество#Новосибирск#Новосибирская область#Росгвардия#Военные
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