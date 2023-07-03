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Сезон сбора белых грибов начался в Новосибирской области в июле 2023

3 июля 2023, 01:30
Фото: atas.info
Грибы начинают активно расти

В Новосибирской области начался сезон сбора белых грибов в июле 2023

Сезон сбора белых грибов начался в Новосибирской области, однако количество грибов пока не такое большое, как ожидалось.

В Новосибирской области начался сезон сбора белых грибов. В некоторых лесах региона уже можно найти эти крупные грибы. Жители делают фотографии найденных грибов и публикуют их в ВК-группе «Грибы и грибные места НСО».

В этом году, из-за сухой погоды, грибы в Новосибирской области не так активно росли до конца июня. Однако, после дождей и гроз, начался их активный рост. Белые грибы обычно предпочитают прохладную и влажную погоду.

Грибники сообщают, что успешно находят боровиков в окрестностях Спирино. Некоторые из них уже переросли и имеют червей.

Однако, жители Новосибирской области считают, что грибов в лесах региона пока еще не так много, как хотелось бы. В настоящее время белые грибы можно найти на участке Завьялово—Каракан.

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#Эмилия Губарева#Грибы#Белые грибы#Леса#Грибники#Город#Погода#Новосибирская область
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