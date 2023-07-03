Posted Сегодня, 01:30
Published Сегодня, 01:30
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В Новосибирской области начался сезон сбора белых грибов. В некоторых лесах региона уже можно найти эти крупные грибы. Жители делают фотографии найденных грибов и публикуют их в ВК-группе «Грибы и грибные места НСО».
В этом году, из-за сухой погоды, грибы в Новосибирской области не так активно росли до конца июня. Однако, после дождей и гроз, начался их активный рост. Белые грибы обычно предпочитают прохладную и влажную погоду.
Грибники сообщают, что успешно находят боровиков в окрестностях Спирино. Некоторые из них уже переросли и имеют червей.
Однако, жители Новосибирской области считают, что грибов в лесах региона пока еще не так много, как хотелось бы. В настоящее время белые грибы можно найти на участке Завьялово—Каракан.