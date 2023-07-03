Уровень доверия россиян президенту Владимиру Путину превысил 78%

Posted Сегодня, 13:41
Published Сегодня, 13:41
Modified Сегодня, 13:43
Updated Сегодня, 13:43
Аналитики опросили жителей страны и выяснили, что доверие к главе государства выросло за последнее время. Однако при этом сейчас уровень доверия составил 78,6%, что на 0,3% меньше неделею ранее.
А вот премьер-министр РФ Михаил Мишустин получил от населения поддержку в виде 60,9% голосов. В целом работу правительства оценили положительно 50,1% респондентов.
«Единая Россия» теряет доверие — сейчас только 37,9% россиян готовы верить в партию. А вот КПРФ повышает позиции до 10,4%, также в плюсе ЛДПР — 9,2%.
Известно, что респондентов опрашивали по телефону. Участие приняли 1600 россиян.