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Уровень доверия россиян президенту Владимиру Путину превысил 78%

3 июля 2023, 13:41
Фото: Максим Блинов / РИА «Новости»
Доверять президенту Владимиру Путину стали 78,6% россиян. Такие данные приводит ВЦИОМ.

Аналитики опросили жителей страны и выяснили, что доверие к главе государства выросло за последнее время. Однако при этом сейчас уровень доверия составил 78,6%, что на 0,3% меньше неделею ранее.

А вот премьер-министр РФ Михаил Мишустин получил от населения поддержку в виде 60,9% голосов. В целом работу правительства оценили положительно 50,1% респондентов.

«Единая Россия» теряет доверие — сейчас только 37,9% россиян готовы верить в партию. А вот КПРФ повышает позиции до 10,4%, также в плюсе ЛДПР — 9,2%.

Известно, что респондентов опрашивали по телефону. Участие приняли 1600 россиян.

#Алина Шефер#Владимир Путин#Путин#Опрос#Политика#Новосибирск#Новосибирская область
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