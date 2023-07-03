В Новосибирске некурящие женщины стали чаще болеть раком легких

Если человек постоянно вдыхает такой загрязнённый воздух, здоровые клетки его лёгких могут изменяться и становиться раковыми. Поэтому Надежда Попова советует отдыхать на природе как можно чаще, особенно для людей, чувствительных к заболеваниям дыхательной системы, пишет «РБК Новосибирск».