В Новосибирске некурящие женщины стали чаще болеть раком легких

Posted Сегодня, 14:32
Published Сегодня, 14:32
Modified Сегодня, 14:34
Updated Сегодня, 14:34
Это может быть связано с неправильным питанием и плохой экологической обстановкой. В подвалах скапливается радон, в воздухе скапливается много пыли.
Если человек постоянно вдыхает такой загрязнённый воздух, здоровые клетки его лёгких могут изменяться и становиться раковыми. Поэтому Надежда Попова советует отдыхать на природе как можно чаще, особенно для людей, чувствительных к заболеваниям дыхательной системы, пишет «РБК Новосибирск».
Напомним, ранее специалист из Новосибирска описал симптомы и стадии рака легких.