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В Новосибирске некурящие женщины стали чаще болеть раком легких

3 июля 2023, 14:32
Фото: 1MI
У некурящих женщин стали чаще выявлять рак легких
У некурящих женщин стали чаще выявлять рак легких в Новосибирске. Об этом рассказала пульмонолог Надежда Попова.

Это может быть связано с неправильным питанием и плохой экологической обстановкой. В подвалах скапливается радон, в воздухе скапливается много пыли.

Если человек постоянно вдыхает такой загрязнённый воздух, здоровые клетки его лёгких могут изменяться и становиться раковыми. Поэтому Надежда Попова советует отдыхать на природе как можно чаще, особенно для людей, чувствительных к заболеваниям дыхательной системы, пишет «РБК Новосибирск».

Напомним, ранее специалист из Новосибирска описал симптомы и стадии рака легких.

Симптомы и стадии рака легких описал онколог на сайте Министерства здравоохранения
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#Врач#Алина Шефер#Рак#Общество#Новосибирск#Новосибирская область
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