В Новосибирске опять приостановили набор вагнеровцев

Posted Сегодня, 07:27
Published Сегодня, 07:27
Modified Сегодня, 07:29
Updated Сегодня, 07:29
Как сообщает «НГС Новосибирск» со ссылкой на председателя общества «Силовое Единство Сибири» Валерия Федорова, набор добровольцев в настоящий момент не ведется. Возобновится ли работа местного отделения ЧВК «Вагнер», пока неизвестно.
«Пусть те, кто нужно, в этом разберутся. Тогда и узнаем», — заявил Федоров.
При этом офис, работающий с выплатами бойцам, продолжает свою работу. Все остальные отделения не действуют.
Стоит отметить, что новосибирский офис ЧВК «Вагнер» приостановил свою работу 24 июня во время ростовского мятежа Евгения Пригожина. Тем не менее, уже 29 июня он был вновь открыт.