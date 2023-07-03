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В Новосибирске опять приостановили набор вагнеровцев

3 июля 2023, 07:27
Фото: Полина Симакова / atas.info
Офис ЧВК «Вагнер» опять закрыт

В НОвосибирске вновь закрылся офис ЧВК «Вагнер»

В Новосибирске приостановлен набор добровольцев в ЧВК «Вагнер». Это уже вторая пауза в работе отделения.

Как сообщает «НГС Новосибирск» со ссылкой на председателя общества «Силовое Единство Сибири» Валерия Федорова, набор добровольцев в настоящий момент не ведется. Возобновится ли работа местного отделения ЧВК «Вагнер», пока неизвестно.

«Пусть те, кто нужно, в этом разберутся. Тогда и узнаем», — заявил Федоров.
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При этом офис, работающий с выплатами бойцам, продолжает свою работу. Все остальные отделения не действуют.

Стоит отметить, что новосибирский офис ЧВК «Вагнер» приостановил свою работу 24 июня во время ростовского мятежа Евгения Пригожина. Тем не менее, уже 29 июня он был вновь открыт.

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#Новосибирск#Мятеж Пригожина и ЧВК "Вагнер"#Город#Александр Ляхов#ЧВК#ЧВК "Вагнер"
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