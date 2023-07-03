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В Новосибирске пациентов клиники «1+1» выносят на улицу после операции

3 июля 2023, 09:22
Фото: Прецедент/2ГИС
Силовики выносят на улицу лежачих пациентов клиники «1+1» в Новосибирске
Силовики начали выносить на улицу вместе с кроватями лежачих пациентов клиники «1+1» в Новосибирске. Уже несколько дней в здании на Восходе, 28 орудует спецназ, пытается остановить работу учреждения якобы из-за долгов.

Сотрудники клиники рассказали журналисту Atas.info, что силовики саботируют работу медучреждения. Они выносят на улицу лежачих пациентов, которые недавно пережили операции. Также несколько операций пришлось отменить из-за их вмешательства.

«Уже 2 года идут судебные споры с владельцем здания на Восходе. Мы вложили в его реконструкцию более 28 млн рублей. Собственник сейчас не признает эти работы, хочет нас выгнать и присвоить эти деньги. Он нам должен более 200 млн рублей, а с его стороны требования по иску к нам на 26 млн рублей. Они сообщают пациентам, что мы нарушили все права и не имеем права работать, они пытаются блокировать работу клиники», — пояснили руководители клиники для всей семьи «1+1».

По данным ГУ ФССП России региона, 14 октября 2022 года суд постановил освободить помещение на Восходе, 28. Клиника этого решения не исполнила вовремя.

#Алина Шефер#Клиника#Приставы#Общество#Новосибирск#Новосибирская область
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