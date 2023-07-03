В Новосибирске пациентов клиники «1+1» выносят на улицу после операции

Posted Сегодня, 09:22
Published Сегодня, 09:22
Modified Сегодня, 09:24
Updated Сегодня, 09:24
Сотрудники клиники рассказали журналисту Atas.info, что силовики саботируют работу медучреждения. Они выносят на улицу лежачих пациентов, которые недавно пережили операции. Также несколько операций пришлось отменить из-за их вмешательства.
«Уже 2 года идут судебные споры с владельцем здания на Восходе. Мы вложили в его реконструкцию более 28 млн рублей. Собственник сейчас не признает эти работы, хочет нас выгнать и присвоить эти деньги. Он нам должен более 200 млн рублей, а с его стороны требования по иску к нам на 26 млн рублей. Они сообщают пациентам, что мы нарушили все права и не имеем права работать, они пытаются блокировать работу клиники», — пояснили руководители клиники для всей семьи «1+1».
По данным ГУ ФССП России региона, 14 октября 2022 года суд постановил освободить помещение на Восходе, 28. Клиника этого решения не исполнила вовремя.