В Новосибирске руководителям мэрии ограничили премии

Posted Сегодня, 10:42
Published Сегодня, 10:42
Modified Сегодня, 10:56
Updated Сегодня, 10:56
По результатам проверки стало известно, что в «Положении об оплате труда» не был закреплен конкретный размер премий для чиновников. Формулировка «Ежемесячное денежное поощрение максимальными размерами не ограничивается» считалась коррупционным фактором, поэтому прокуратура потребовала изменений.
В итоге депутаты установили, что премия руководителям не должна превышать вдвое размер зарплаты в месяц. Это решение Совета депутатов вступило в силу с 1 июля, пишет «Сибкрай.ru».
Напомним, ранее сообщалось, что чиновникам мэрии Новосибирска хотят поднять зарплату почти на 4%. В 2021 году доход мэра Анатолия Локтя составил 4.2 млн рублей.