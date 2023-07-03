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В Новосибирске руководителям мэрии ограничили премии

3 июля 2023, 10:42
Фото: atas.info
Совет депутатов Новосибирска принял решение урезать премий для лиц, занимающих руководящие должности в мэрии. Вопрос этой выплаты вызвал интерес прокуратуры.

По результатам проверки стало известно, что в «Положении об оплате труда» не был закреплен конкретный размер премий для чиновников. Формулировка «Ежемесячное денежное поощрение максимальными размерами не ограничивается» считалась коррупционным фактором, поэтому прокуратура потребовала изменений.

В итоге депутаты установили, что премия руководителям не должна превышать вдвое размер зарплаты в месяц. Это решение Совета депутатов вступило в силу с 1 июля, пишет «Сибкрай.ru».

Чиновникам мэрии Новосибирска поднимут зарплаты на 3,9%
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Напомним, ранее сообщалось, что чиновникам мэрии Новосибирска хотят поднять зарплату почти на 4%. В 2021 году доход мэра Анатолия Локтя составил 4.2 млн рублей.

#Алина Шефер#Чиновник#Мэрия#Политика#Новосибирск#Новосибирская область
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