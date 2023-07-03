В Новосибирске руководителям мэрии ограничили премии

По результатам проверки стало известно, что в «Положении об оплате труда» не был закреплен конкретный размер премий для чиновников. Формулировка «Ежемесячное денежное поощрение максимальными размерами не ограничивается» считалась коррупционным фактором, поэтому прокуратура потребовала изменений.