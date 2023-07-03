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Posted Сегодня, 14:04

Published Сегодня, 14:04

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Updated Сегодня, 14:06

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В Новосибирске семьям выплатят детские пособия 3 июля 2023 года

3 июля 2023, 14:04
Фото: atas.info
Выплаты получат семьи из Новосибирска 3 июля
Семьи с детьми из Новосибирской области в понедельник, 3 июля, получат выплаты от СФР. Сначала пособия придут на банковские карты родителей, а после в отделения «Почты России».

Детские пособия перечисляют ежемесячно новосибирцам по 3 числам. Если эта дата выпадает на выходной, то выплаты приходят на несколько дней раньше. В 2023 году 3 июля — рабочий день, поэтому без изменений.

Стоит отметить, деньги в этот день получают на карты семьи, имеющие детей до 17 лет, беременные и те, кто уже воспитывает ребенка до 1,5 лет и не работает.

Также пособия начислят опекунам, детям военных, получателям «старых» выплат категории от 8 до 17 лет.

Финансовая помощь должна поступить на карту «Мир» в течение дня. Если этого не произошло, стоит еще подождать — могут случаться задержки до 22 дней.

В почтовое отделение также выплаты приходят с 3 по 22 июля. Все зависит от графика работы почты.

Отметим, детское пособие назначают семьям с низкими доходами. В Новосибирской области среднедушевой доход не должен превышать 14 728 рублей на каждого члена семьи. Размер выплаты составляет 50, 75 или 100% от прожиточного минимума.

#Алина Шефер#Выплаты#Дети#Общество#Новосибирск#Новосибирская область
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