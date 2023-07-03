В Новосибирске силовики избили полотенцем охранника клиники «1+1»

Posted Сегодня, 11:24
Published Сегодня, 11:24
Modified Сегодня, 11:26
Updated Сегодня, 11:26
Руководитель сети Татьяна Тищенко рассказала, что в клинике действуют две группы приставов. Одна со стороны Клиники НМТ (торговая марка «Клиника 1+1). Она уже описала здание по решению суда и уехала, а вторая — вооруженные люди, присланные собственником здания, который проживает в США.
«Сегодня силовики избили нашего охранника. Они потребовали у него ключи от помещений, на просьбу предъявить документ, скрутили руки и обернув свои руки полотенцем, нанесли ему побои. Все зафиксировали полицейские — факты на камерах видеонаблюдения», — пояснила Тищенко.
С ее слов, спецназовцы выгоняют из здания пациентов, вывозят на улицу лежачих, пытаются описать имущество «Аптеки 1+1», которая на законных основаниях арендует помещение в этом здании.
«Также в клинике находится кофейня, кофе автоматы, принадлежащие различным организациям. В аптеке 1500 наименований товаров, и имущество аптеки, которая никак не связана с нынешними судебными спорами и по которой нет никакого исполнительного производства, приставы дали себе право описывать. Нашими юристами в данный момент фиксируются все нарушения в действиях судебных приставах для дальнейшего обжалования их действий», — говорит глава клиники.
Сотрудники шокированы происходящим. У них есть подозрения, что собственник попытается продать здание, оформив сделку задним числом.