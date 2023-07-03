В Новосибирске силовики избили полотенцем охранника клиники «1+1»

Руководитель сети Татьяна Тищенко рассказала, что в клинике действуют две группы приставов. Одна со стороны Клиники НМТ (торговая марка «Клиника 1+1). Она уже описала здание по решению суда и уехала, а вторая — вооруженные люди, присланные собственником здания, который проживает в США.