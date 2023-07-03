Приоритетными направлениями деятельности акционерного общества остаются сдача в аренду помещений для размещения офисов, складов, магазинов и предоставление в аренду спортивных сооружений, в том числе, для проведения спортивно-оздоровительных и культурно- массовых мероприятий в масштабе города, области, федерального. Общее количество арендаторов по итогам 2022 года составляет около 120 юридических и физических лиц.