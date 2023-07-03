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В Новосибирске стадион «Спартак» увеличил стоимость своих активов

3 июля 2023, 06:23
Фото: spartak-nsk.ru
Стадион расположен в самом центре Новосибирска
Стоимость чистых активов одной из основных спортивных площадок Новосибирска серьезно выросла за минувший год

Стоимость чистых активов ОАО «Стадион „Спартак“ по итогам 2022 года составила 268 814 тысяч рублей, следует из годового отчета компании, с которым ознакомился корреспондент Atas.info. В 2021 году этот показатель равнялся 164 518 тысячам рублей. Дивиденды по итогам 2022 года акционерам не выплачивались.

Приоритетными направлениями деятельности акционерного общества остаются сдача в аренду помещений для размещения офисов, складов, магазинов и предоставление в аренду спортивных сооружений, в том числе, для проведения спортивно-оздоровительных и культурно- массовых мероприятий в масштабе города, области, федерального. Общее количество арендаторов по итогам 2022 года составляет около 120 юридических и физических лиц.

По данным системы Спарк, ОАО «Стадион „Спартак“ завершило 2022 год с убытком в размере 6,479 млн рублей. Основным акционером компании (56,34%) является АО РАТМ-Холдинг, 43,66% акций принадлежат департаменту земельных и имущественных отношений мэрии Новосибирска.

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