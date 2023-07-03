Posted Сегодня, 06:23
Published Сегодня, 06:23
Modified Сегодня, 06:25
Updated Сегодня, 06:25
Стоимость чистых активов ОАО «Стадион „Спартак“ по итогам 2022 года составила 268 814 тысяч рублей, следует из годового отчета компании, с которым ознакомился корреспондент Atas.info. В 2021 году этот показатель равнялся 164 518 тысячам рублей. Дивиденды по итогам 2022 года акционерам не выплачивались.
Приоритетными направлениями деятельности акционерного общества остаются сдача в аренду помещений для размещения офисов, складов, магазинов и предоставление в аренду спортивных сооружений, в том числе, для проведения спортивно-оздоровительных и культурно- массовых мероприятий в масштабе города, области, федерального. Общее количество арендаторов по итогам 2022 года составляет около 120 юридических и физических лиц.
По данным системы Спарк, ОАО «Стадион „Спартак“ завершило 2022 год с убытком в размере 6,479 млн рублей. Основным акционером компании (56,34%) является АО РАТМ-Холдинг, 43,66% акций принадлежат департаменту земельных и имущественных отношений мэрии Новосибирска.