В зоне СВО погиб боец из Новосибирской области Алексей Тарачков

Posted Сегодня, 02:19
Published Сегодня, 02:19
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Updated Сегодня, 02:21
Глава Краснозерского района Оксана Семенова сообщила на своей ВК-странице о гибели бойца. Алексей Тарачков пал смертью храбрых в хоне проведения специальной военной операции. Что стало причиной его гибели, не сообщается. Не стало бойца 24 июня 2023 года.
Об Алексее известно то, что он родился 24 октября 1979 года. Подробности его жизни не уточняются. В комментариях многие новосибирцы оставляют слова с соболезнованиями:
«Царствие небесное, тебе Лёша и вечная память! Низкий поклон, тебе, наш родной и твоим родителям! Спасибо тебе за мужество! Близким сил и терпения перенести это горе»;
«Царствие небесное Леха. Вечная память герою»;
«Светлая память».