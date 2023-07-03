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В зоне СВО погиб боец из Новосибирской области Алексей Тарачков

3 июля 2023, 02:19
Фото: 1MI
Мужчина героически погиб
Участник спецоперации героически погиб. Алексей Тарачков проживал в Новосибирской области. В июне в дом сибиряка пришла прискорбная весть.

Глава Краснозерского района Оксана Семенова сообщила на своей ВК-странице о гибели бойца. Алексей Тарачков пал смертью храбрых в хоне проведения специальной военной операции. Что стало причиной его гибели, не сообщается. Не стало бойца 24 июня 2023 года.

Об Алексее известно то, что он родился 24 октября 1979 года. Подробности его жизни не уточняются. В комментариях многие новосибирцы оставляют слова с соболезнованиями:

«Царствие небесное, тебе Лёша и вечная память! Низкий поклон, тебе, наш родной и твоим родителям! Спасибо тебе за мужество! Близким сил и терпения перенести это горе»;

«Царствие небесное Леха. Вечная память герою»;

«Светлая память».

Фото: Глава Краснозерского района/ВК
Опубликованы фото погибших в спецоперации бойцов из Новосибирской области в мае 2023
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#18+#Эмилия Губарева#Участник СВО#Зона СВО#Спецоперация#Общество#Новосибирская область
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