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72 ножевых ранения и сломали руки: что подростки сделали с юношей в Новосибирске

4 июля 2023, 04:21
Фото: Midjourney
Мальчишки подкараулили сверстника и жестоко его покалечили
В Новосибирской области в Плотниково произошло жестокое избиение подростка одноклассниками, которые сломали ему руки, изрезали лицо и пробили череп; мотивы нападения могут быть связаны с отношениями с девушкой, долгом или обидными шутками; подростков задержали, возбуждено уголовное дело.

В Новосибирской области произошло жестокое избиение подростка, совершенное его одноклассниками. Школьники в возрасте 14 и 15 лет причинили пострадавшему серьезные травмы, включая раздробление черепа, порезы по лицу и сломанные руки.

Это нападение было хорошо спланировано, подростки целую неделю готовились к этому акту насилия. Они атаковали своего товарища ночью на берегу реки Иня. Сначала они опрыскали его перцовым баллончиком, затем избивали его камнем и ножом.

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По словам очевидцев, один из нападавших попытался нанести удар жертве в живот, но был отпугнут прохожими. Парня, без сознания и в крови, нашел рыбак, который вызвал скорую помощь. Пострадавшего доставили в больницу, где ему пришлось пройти операцию, продолжавшуюся более двух часов. Вскоре после этого парень вышел из комы, и его состояние стабилизировалось.

Подозреваемых в избиении задержали на следующий день. Сообщается, что они не пытались скрыться и один из них был еще в крови, когда полиция пришла за ними.

Сейчас идет расследование всех обстоятельств этого жестокого преступления. Один из нападавших находится пол арестом в СИЗО, а другой — под домашним арестом. Прокуратура также проверяет работу профилактических органов с подростками и их семьями. СМИ сообщают, что причиной конфликта могла стать ревность: пострадавший мальчик уже как год встречается с девушкой, с которой ранее дружил его обидчик. Или же по второй версии, всему виной долг в 15 тысяч рублей, которые злоумышленники не хотели отдавать.

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