Posted Сегодня, 04:21
Published Сегодня, 04:21
Modified Сегодня, 04:41
Updated Сегодня, 04:41
В Новосибирской области произошло жестокое избиение подростка, совершенное его одноклассниками. Школьники в возрасте 14 и 15 лет причинили пострадавшему серьезные травмы, включая раздробление черепа, порезы по лицу и сломанные руки.
Это нападение было хорошо спланировано, подростки целую неделю готовились к этому акту насилия. Они атаковали своего товарища ночью на берегу реки Иня. Сначала они опрыскали его перцовым баллончиком, затем избивали его камнем и ножом.
По словам очевидцев, один из нападавших попытался нанести удар жертве в живот, но был отпугнут прохожими. Парня, без сознания и в крови, нашел рыбак, который вызвал скорую помощь. Пострадавшего доставили в больницу, где ему пришлось пройти операцию, продолжавшуюся более двух часов. Вскоре после этого парень вышел из комы, и его состояние стабилизировалось.
Подозреваемых в избиении задержали на следующий день. Сообщается, что они не пытались скрыться и один из них был еще в крови, когда полиция пришла за ними.
Сейчас идет расследование всех обстоятельств этого жестокого преступления. Один из нападавших находится пол арестом в СИЗО, а другой — под домашним арестом. Прокуратура также проверяет работу профилактических органов с подростками и их семьями. СМИ сообщают, что причиной конфликта могла стать ревность: пострадавший мальчик уже как год встречается с девушкой, с которой ранее дружил его обидчик. Или же по второй версии, всему виной долг в 15 тысяч рублей, которые злоумышленники не хотели отдавать.