Сейчас идет расследование всех обстоятельств этого жестокого преступления. Один из нападавших находится пол арестом в СИЗО, а другой — под домашним арестом. Прокуратура также проверяет работу профилактических органов с подростками и их семьями. СМИ сообщают, что причиной конфликта могла стать ревность: пострадавший мальчик уже как год встречается с девушкой, с которой ранее дружил его обидчик. Или же по второй версии, всему виной долг в 15 тысяч рублей, которые злоумышленники не хотели отдавать.