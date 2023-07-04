Атака БПЛА под Москвой: рейс Новосибирск — Внуково отправили на запасной аэродром

После атаки беспилотников ВСУ в Новой Москве 4 июля, многие самолеты были перенаправлены на посадку из аэропорта Внуково в другие аэропорты. Вылет и прилет рейсов в Новосибирск также отменили. Что происходит во Внуково: мы собрали последние новости об инциденте в воздушной гавани.