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Атака беспилотников в Новой Москве: из Внуково переносят авиарейсы

4 июля 2023, 05:01
Фото: 1MI
По техническим причинам введены ограничения на прием и выпуск воздушных судов из аэропорта Внуково.

Атака БПЛА под Москвой: рейс Новосибирск — Внуково отправили на запасной аэродром

После атаки беспилотников ВСУ в Новой Москве 4 июля, многие самолеты были перенаправлены на посадку из аэропорта Внуково в другие аэропорты. Вылет и прилет рейсов в Новосибирск также отменили. Что происходит во Внуково: мы собрали последние новости об инциденте в воздушной гавани.

После попытки Вооруженных Сил Украины атаковать Новую Москву, пассажирские рейсы были перенаправлены на другие аэродромы. Атака беспилотников привела к изменениям в работе аэропорта Внуково, пишет «Царьград».

Известно, что некоторые рейсы были срочно перенаправлены в другие аэропорты. Согласно данным от службы отслеживания авиарейсов Flightradar, лайнеры из Шарм-Эль-Шейха, Дубая, Махачкалы, Челябинска и Новосибирска были перенаправлены. Рейс из Анкары все еще кружит над Москвой.

«По техническим причинам, независящим от аэропорта, во Внуково введены ограничения на прием\выпуск воздушных судов с 05:10. На запасной ушло шесть рейсов: три рейса авиакомпании „Победа“ — в Шереметьево, по одному рейсу авиакомпаний Azur Air, UTair, Flydubai — в Домодедово», — сообщили «Известиям» в пресс-службе аэропорта.

Как передают «РИА Новости», ограничения на приём и выпуск самолетов были продлены до 7:35 по московскому времени.

Как пишут «Новые известия», после жалоб на громкие хлопки в Новой Москве утром были вызваны спасатели. Беспилотники были сбиты, но повреждений не было. Однако, видимо, власти решили принять дополнительные меры предосторожности.

Судя по онлайн-табло новосибирского аэропорта Толмачево, прилет рейса (WZ 1113) в 14.40 авиакомпании Red Wings из Москвы/Внуково в Новосибирск был отменен. Вылет рейса компании S7 (S7 2524) в 18.25 в Москву/Домодедово был отменен.

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#Эмилия Губарева#Внуково#Новая Москва#Авиарейсы#Беспилотники#Аэропорт#Общество#Город#Транспорт#Новосибирск#Россия#Москва
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