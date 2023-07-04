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После попытки Вооруженных Сил Украины атаковать Новую Москву, пассажирские рейсы были перенаправлены на другие аэродромы. Атака беспилотников привела к изменениям в работе аэропорта Внуково, пишет «Царьград».
Известно, что некоторые рейсы были срочно перенаправлены в другие аэропорты. Согласно данным от службы отслеживания авиарейсов Flightradar, лайнеры из Шарм-Эль-Шейха, Дубая, Махачкалы, Челябинска и Новосибирска были перенаправлены. Рейс из Анкары все еще кружит над Москвой.
«По техническим причинам, независящим от аэропорта, во Внуково введены ограничения на прием\выпуск воздушных судов с 05:10. На запасной ушло шесть рейсов: три рейса авиакомпании „Победа“ — в Шереметьево, по одному рейсу авиакомпаний Azur Air, UTair, Flydubai — в Домодедово», — сообщили «Известиям» в пресс-службе аэропорта.
Как передают «РИА Новости», ограничения на приём и выпуск самолетов были продлены до 7:35 по московскому времени.
Как пишут «Новые известия», после жалоб на громкие хлопки в Новой Москве утром были вызваны спасатели. Беспилотники были сбиты, но повреждений не было. Однако, видимо, власти решили принять дополнительные меры предосторожности.
Судя по онлайн-табло новосибирского аэропорта Толмачево, прилет рейса (WZ 1113) в 14.40 авиакомпании Red Wings из Москвы/Внуково в Новосибирск был отменен. Вылет рейса компании S7 (S7 2524) в 18.25 в Москву/Домодедово был отменен.