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Руководитель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин, взял на себя ответственность за проверку обстоятельств смерти ребенка в одной из больниц Новосибирска. Об этом сообщается в официальном пресс-релизе ведомства.
После обращения жительницы Новосибирска в приемную главы Следственного комитета в социальной сети «ВКонтакте», в котором она выразила свои опасения по поводу смерти трехлетней дочери из-за предполагаемых ошибок медицинского персонала, Александр Бастрыкин потребовал подробный отчет о результатах проведенной проверки и примененных мерах. Центральный аппарат ведомства будет следить за выполнением данного поручения.
На территории Новосибирской области СК организовал проведение судебно-медицинской экспертизы для установления точных обстоятельств смерти девочки.