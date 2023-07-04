После обращения жительницы Новосибирска в приемную главы Следственного комитета в социальной сети «ВКонтакте», в котором она выразила свои опасения по поводу смерти трехлетней дочери из-за предполагаемых ошибок медицинского персонала, Александр Бастрыкин потребовал подробный отчет о результатах проведенной проверки и примененных мерах. Центральный аппарат ведомства будет следить за выполнением данного поручения.