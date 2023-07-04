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Бастрыкин потребовал разобраться в смерти 3-летней девочки в больнице Новосибирска

4 июля 2023, 01:44
Фото: 1MI
Девочка умерла в конце прошлого года
Глава СКР Александр Бастрыкин взял на контроль проверку смерти девочки в больнице Новосибирска и потребовал доклад о результатах этой проверки.

Руководитель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин, взял на себя ответственность за проверку обстоятельств смерти ребенка в одной из больниц Новосибирска. Об этом сообщается в официальном пресс-релизе ведомства.

После обращения жительницы Новосибирска в приемную главы Следственного комитета в социальной сети «ВКонтакте», в котором она выразила свои опасения по поводу смерти трехлетней дочери из-за предполагаемых ошибок медицинского персонала, Александр Бастрыкин потребовал подробный отчет о результатах проведенной проверки и примененных мерах. Центральный аппарат ведомства будет следить за выполнением данного поручения.

На территории Новосибирской области СК организовал проведение судебно-медицинской экспертизы для установления точных обстоятельств смерти девочки.

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