Что происходит в клинике «1+1» в Новосибирске после захвата силовиками 4 июля 2023

Напомним, на днях в здание клиники на Восходе ворвались вооруженные спецназовцы и представители службы УФССП. В понедельник, 3 июля, они вывели из учреждения всех пациентов и персонал, в том числе тех, кто был недавно прооперирован. Работу больницы приостановили.