Что происходит в клинике «1+1» в Новосибирске после захвата силовиками 4 июля 2023

Posted Сегодня, 10:50
Published Сегодня, 10:50
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Напомним, на днях в здание клиники на Восходе ворвались вооруженные спецназовцы и представители службы УФССП. В понедельник, 3 июля, они вывели из учреждения всех пациентов и персонал, в том числе тех, кто был недавно прооперирован. Работу больницы приостановили.
«Приставы с командой вооруженных людей действовали в интересах собственника здания, проживающего в США, с которым у клиники проходят судебные споры. В настоящее время есть решение суда об аресте здания в качестве обеспечительной меры в пользу ООО „Клиника НМТ“. Исполнительное производство во исполнение этого решения также возбуждено службой судебных приставов. Таким образом, другая группа судебных приставов исполнителей в тот же день, 03.07.2023 г, описала здание по адресу ул. Восход, 28 уже в пользу клиники», — рассказали Atas.info представители сети многопрофильных клиник.
По словам сотрудников, сейчас здание охраняют ЧОПовцы, присланные якобы собственником. Тем временем юристы клиники готовят заявления в правоохранительные органы. Также обратился в полицию избитый охранник.
«Сейчас оказываем помощь пациентам, чьи права были нарушены. Особую сложность вызывает работа с иногородними и иностранными пациентами, которые ехали на плановое оперативное лечение. Это связано с тем, что у других лечебных учреждений есть свой поток плановых пациентов и они не всегда имеют возможность принять дополнительных больных. Для участников специальной военной операции, которые проходили реабилитационное лечение в рамках благотворительного проекта клиники, решается вопрос о переводе в другие медицинские организации для завершения лечения. Сам проект будет продолжен сразу после восстановления работы клиники», — пояснили в медучреждении.
Также, по словам главы сети клиники «1+1» Татьяна Тищенко, персонал, который столкнулся с грубостью, записан на прием к психотерапевту. Сейчас предпринимаются все меры по возобновлению работы.