atas.info
ГлавноеВсе новости
atas.info
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 10:50

Published Сегодня, 10:50

Modified Сегодня, 10:56

Updated Сегодня, 10:56

Изображение материала

Что происходит в клинике «1+1» в Новосибирске после захвата силовиками 4 июля 2023

4 июля 2023, 10:50
Фото: с сайта сети клиник «1+1»
Раненых бойцов СВО и лежачих пациентов переводят в другие клиники, а медиков отправляют на сеансы к психотерапевтам. Об обстановке в сети клиник «1+1» 4 июля рассказали сотрудники после блокировки силовиками работы учреждения на Восходе, 28 в Новосибирске.

Напомним, на днях в здание клиники на Восходе ворвались вооруженные спецназовцы и представители службы УФССП. В понедельник, 3 июля, они вывели из учреждения всех пациентов и персонал, в том числе тех, кто был недавно прооперирован. Работу больницы приостановили.

Приставы опечатали крупную клинику «1+1» на улице Восход в Новосибирске
Узнать подробнее
«Приставы с командой вооруженных людей действовали в интересах собственника здания, проживающего в США, с которым у клиники проходят судебные споры. В настоящее время есть решение суда об аресте здания в качестве обеспечительной меры в пользу ООО „Клиника НМТ“. Исполнительное производство во исполнение этого решения также возбуждено службой судебных приставов. Таким образом, другая группа судебных приставов исполнителей в тот же день, 03.07.2023 г, описала здание по адресу ул. Восход, 28 уже в пользу клиники», — рассказали Atas.info представители сети многопрофильных клиник.

По словам сотрудников, сейчас здание охраняют ЧОПовцы, присланные якобы собственником. Тем временем юристы клиники готовят заявления в правоохранительные органы. Также обратился в полицию избитый охранник.

В Новосибирске силовики избили полотенцем охранника клиники «1+1»
Узнать подробнее
«Сейчас оказываем помощь пациентам, чьи права были нарушены. Особую сложность вызывает работа с иногородними и иностранными пациентами, которые ехали на плановое оперативное лечение. Это связано с тем, что у других лечебных учреждений есть свой поток плановых пациентов и они не всегда имеют возможность принять дополнительных больных. Для участников специальной военной операции, которые проходили реабилитационное лечение в рамках благотворительного проекта клиники, решается вопрос о переводе в другие медицинские организации для завершения лечения. Сам проект будет продолжен сразу после восстановления работы клиники», — пояснили в медучреждении.
В Новосибирске пациентов клиники «1+1» выносят на улицу после операции
Узнать подробнее

Также, по словам главы сети клиники «1+1» Татьяна Тищенко, персонал, который столкнулся с грубостью, записан на прием к психотерапевту. Сейчас предпринимаются все меры по возобновлению работы.

#Алина Шефер#Общество#Новосибирск#Новосибирская область#Клиника#Приставы
Подпишитесь
В Новосибирске силовики избили полотенцем охранника клиники «1+1»
Вчера, 11:24
Какие рейсы перенаправлены из Внуково и какие задержаны из-за атаки беспилотников
Сегодня, 06:46
Следователи нашли отчима, избившего свою дочь удочкой на видео под Новосибирском
Вчера, 13:01
Губернатор Травников раскритиковал Новосибирск за состояние дорог и тротуаров
Вчера, 04:25
Итоги ЕГЭ-2023 сообщили в Министерстве образования Новосибирской области
Сегодня, 07:28
Под Новосибирском завершили поиски двух сбежавших из лагеря девочек
Вчера, 14:49