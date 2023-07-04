Posted Сегодня, 08:43
Published Сегодня, 08:43
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Updated Сегодня, 08:45
Самое комфортное — это купаться в бассейнах с подогреваемой водой, особенно, когда погода не очень жаркая. Посмотрим, где в Новосибирске и окрестностях есть такие бассейны.
Бассейн находится по адресу Мочище, 4 в микрорайоне «Дом отдыха». В бассейне подогреваемая вода, халат и тапочки не выдают, нужно брать с собой. Стоимость днем с понедельника по четверг для взрослых 1100 руб, для ребенка 500 руб, с пятницы по воскресенье для взрослых 1400 руб, для ребенка 600 ₽. С 16.30 каждый день цены ниже.
Вода подогревается, выдаются полотенца. Есть более дорогие VIP-зоны для отдыха, а также детский бассейн глубиной 70 см и батут. Взрослый билет с 9 лет стоит 1500 руб, до 9 лет 700 руб, с 16.30 оба билета в два раза дешевле. Найти бассейн можно по адресу Новая Заря, 53а.
Бассейн находится в Дзержинском районе Новосибирска по адресу ул. Республиканская 12/2. Здесь есть два бассейна для больших и маленьких, водные и надувные горки «Камикадзе», а также скоростная горка. Стоимость 500 руб. до 5 лет, 700 руб. с 5 до 12 лет и 950 руб. с 12 лет.
У этого бассейна есть интересный отзыв: «Камера направлена на женскую раздевалку. Ужас. Поставили персонал в известность, камеру развернули в другую сторону. Через несколько дней, то же самое. Смешно. Привет, маньяки, молодые девочки, берегитесь. Смотрите себя в интернете», — пишет в разделе отзывов сервиса Яндекс.Карты Ирина К.
Включает в себя два бассейна — без возрастных ограничений и только для взрослых. Температура воды в детском бассейне +28°С. Рядом есть зона SPA, бассейны работают при температуре воздуха от +20°С. Санаторий расположен в поселке Кудряшовский, ул. Береговая, 56.
Расположен в Бердске по адресу Зеленая Роща 9/1. Здесь два бассейна — детский и взрослый. Стоимость в будни для детей с 10 лет и взрослых 1150 руб, для детей до 10 лет 800 ₽. С 17.00 цены ниже. Судя по отзыву Элис.НСК на Яндекс.Картах «детский бассейн очень мелкий, а взрослый очень глубокий».
Известный SPA центр, в котором сразу четыре открытых бассейна с видом на лес и озеро. Для детей с 13 лет и взрослых — 1800 ₽, до 13 лет — 1450 ₽. Судя по отзывам, большинству посетителей нравится этот комплекс, даже несмотря на то, что за халаты и тапочки здесь нужно доплачивать отдельно.
Но есть и недовольные посетители, например, Юлия пишет: «Цены в буфете кусаются, они на порядок выше чем в обычных магазинах и кафе, так что сразу рассчитывайте на это. Во время трапезы заметили бокалы со сколом, поцарапала губу». Также в отзывах отмечают проблему с лежаками, которых хватает не всем гостям комплекса.
В Советском районе в открытом бассейне можно поплавать на базе отдыха «Маяк» по адресу ул. Лодочная, 2/1. Бассейн 20×10 метров подсвечивается изнутри, Стоимость в будни — 900 руб, детский 600 ₽, в выходные взрослый 1400 руб. и 700 руб. детский, в стоимость входит аренда шезлонга и зонтика.
В разделе отзывов есть не только положительны, Андрей на Яндекс.Картах пишет: «Бассейн без подогрева. Для такого количества людей (примерно 600 человек) думаю, будет немного маловат. Музыку, то есть, диджея, я бы 100% поменял».
В Новосибирске далеко не на всех пляжах официально разрешено купаться. Смотрим, где можно купаться — таких пляжей всего шесть.