Но есть и недовольные посетители, например, Юлия пишет: «Цены в буфете кусаются, они на порядок выше чем в обычных магазинах и кафе, так что сразу рассчитывайте на это. Во время трапезы заметили бокалы со сколом, поцарапала губу». Также в отзывах отмечают проблему с лежаками, которых хватает не всем гостям комплекса.