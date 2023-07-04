Posted Сегодня, 04:31
Published Сегодня, 04:31
Modified Сегодня, 04:33
Updated Сегодня, 04:33
ООО «Седьмая концессионная компания» (входит в группу компаний ВИС) обжаловала решение Арбитражного суда Новосибирской области, согласно которому необходимо выплатить 600 тысяч рублей в пользу регионального Министерства здравоохранения. Это штраф за неисполнение обязательств концессионного соглашения, в рамках которого в Новосибирске должны были введены в эксплуатацию семь новых поликлиник до августа 2022 года.
Как считают представители «Седьмой концессионной компании», работы по соглашению не выполнены к сроку по причинам, независящим от компании. Это обусловлено «длительностью согласования истцом задания на проектирование, внесением существенных изменений в технико-экономические показатели объектов, получением нового задания на проектирование после подписания сторонами дополнительного соглашения об увеличении сроков».
Жалоба группы ВИС будет рассмотрена Седьмым апелляционным судом в Томске. Дата судебного заседания пока не назначена.
Первоначально в качестве неустойки Министерство здравоохранения Новосибирской области требовало 54 млн рублей.
Семь поликлиник в рамках государственно-частного партнерства планировалось построить в Новосибирске до августа 2022 года, однако строительство первых трех началось только в октябре 2021 года, а в августе 2022 года в пресс-службе ГК ВИС сообщили о начале работ на всех 7 объектах. Стоимость проекта оценивается в 19,5 млрд рублей.
Ранее прокуратура объявила группе ВИС предостережение в связи с отставанием от намеченных сроков строительства.