Семь поликлиник в рамках государственно-частного партнерства планировалось построить в Новосибирске до августа 2022 года, однако строительство первых трех началось только в октябре 2021 года, а в августе 2022 года в пресс-службе ГК ВИС сообщили о начале работ на всех 7 объектах. Стоимость проекта оценивается в 19,5 млрд рублей.



Ранее прокуратура объявила группе ВИС предостережение в связи с отставанием от намеченных сроков строительства.