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Группа ВИС не хочет платить за срыв сроков строительства поликлиник в Новосибирске

4 июля 2023, 04:31
Фото: 1MI
Суд обязал выплатить 600 тысяч рублей в пользу Минздрава Новосибирской области
Концессионер обжаловал решение суда, которое обязывает его заплатить штраф региональному Минздраву за проблемы при возведении лечебных учреждений в рамках ГЧП

ООО «Седьмая концессионная компания» (входит в группу компаний ВИС) обжаловала решение Арбитражного суда Новосибирской области, согласно которому необходимо выплатить 600 тысяч рублей в пользу регионального Министерства здравоохранения. Это штраф за неисполнение обязательств концессионного соглашения, в рамках которого в Новосибирске должны были введены в эксплуатацию семь новых поликлиник до августа 2022 года.

Как считают представители «Седьмой концессионной компании», работы по соглашению не выполнены к сроку по причинам, независящим от компании. Это обусловлено «длительностью согласования истцом задания на проектирование, внесением существенных изменений в технико-экономические показатели объектов, получением нового задания на проектирование после подписания сторонами дополнительного соглашения об увеличении сроков».

Жалоба группы ВИС будет рассмотрена Седьмым апелляционным судом в Томске. Дата судебного заседания пока не назначена.

Первоначально в качестве неустойки Министерство здравоохранения Новосибирской области требовало 54 млн рублей.

Семь поликлиник в рамках государственно-частного партнерства планировалось построить в Новосибирске до августа 2022 года, однако строительство первых трех началось только в октябре 2021 года, а в августе 2022 года в пресс-службе ГК ВИС сообщили о начале работ на всех 7 объектах. Стоимость проекта оценивается в 19,5 млрд рублей.

Ранее прокуратура объявила группе ВИС предостережение в связи с отставанием от намеченных сроков строительства.

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#Группа ВИС#Поликлиники#Арбитражный суд#Экономика#Новосибирск
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