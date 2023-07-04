Губернатор обозначил требующие решения задачи в сфере содержания улиц и тротуаров

«За предыдущие годы были внесены некоторые изменения, применены новые подходы к ремонту люков и участков, примыкающих к ним; к сезонному весеннему ямочному ремонту, к содержанию дорог в зимний период с меньшим применением песко-соляной смеси, к самому качеству смеси. Но перемены „в год по чайной ложке“ не устраивают, сегодня многие города в своих подходах к проблеме ушли далеко вперёд. Нам приходится навёрстывать, и есть целый спектр задач, которые требуют решения прямо сегодня. Правительство Новосибирской области готово помочь городу в обновлении коммунальной техники, но хотелось бы, чтобы эта техника приходила под новые управленческие решения и подходы», — заявил Андрей Травников.