Доля участников ЕГЭ, сдавших предмет на высоком уровне (ТБ 2 и выше) увеличилась по русскому языку, химии, биологии, географии, обществознанию и литературе. В региональном Минобре отмечают, что доля не сдавших экзамены в динамике за последние три года уменьшилась по русскому языку, математике профильного и математике базового уровня, химии, информатике и ИКТ, географии и литературе. Вместе с тем, по отдельным предметам наблюдается увеличение доли участников, не сдавших экзамены по обществознанию, истории и английскому языку.



