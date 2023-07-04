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Итоги ЕГЭ-2023 сообщили в Министерстве образования Новосибирской области

4 июля 2023, 07:28
Фото: 1MI
По конкретным школам данные еще не обработаны
Один из главных итогов экзаменационного периода — выпускники стали показывать результаты лучше, чем год назад

Выпускники школ в 2023 году показали результаты ЕГЭ более высокие, чем школьники годом ранее. Об этом свидетельствуют данные, которые по запросу редакции Atas.info предоставили в Министерстве образования Новосибирской области.

Доля участников ЕГЭ, сдавших предмет на высоком уровне (ТБ 2 и выше) увеличилась по русскому языку, химии, биологии, географии, обществознанию и литературе. В региональном Минобре отмечают, что доля не сдавших экзамены в динамике за последние три года уменьшилась по русскому языку, математике профильного и математике базового уровня, химии, информатике и ИКТ, географии и литературе. Вместе с тем, по отдельным предметам наблюдается увеличение доли участников, не сдавших экзамены по обществознанию, истории и английскому языку.

«Положительная динамика результатов по отдельным предметам является, в том числе, результатом реализации регионального проекта по открытию специализированных классов», — подчеркнули в профильном министерстве.

В 2023 году 113 участников ЕГЭ получили 119 стобалльных результатов. Для сравнения — в 2022 году за весь период с учетом результатов резервных дней стобалльных результатов было 98, в 2021 году — 127. Сред стобалльников есть представители как так называемых «статусных» школ, так и обычных общеобразовательных учреждений.

Наибольшее количество 100-балльных результатов получили выпускники СУНЦ НГУ — 13, МАОУ «Гимназия № 1» — 7, МАОУ ОЦ «Горностай» — 5. Самое большое количество выпускников, получивших 100 баллов на ЕГЭ, в Советском районе, Центральном округе, Октябрьском районе г. Новосибирска, в г. Бердске и Новосибирском районе Новосибирской области. А по двум предметам 100 баллов получили 5 выпускников школ Новосибирской области.

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#ЕГЭ#Результаты#2023#Образование#Новосибирская область
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