Posted Сегодня, 07:28
Published Сегодня, 07:28
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Updated Сегодня, 07:30
Выпускники школ в 2023 году показали результаты ЕГЭ более высокие, чем школьники годом ранее. Об этом свидетельствуют данные, которые по запросу редакции Atas.info предоставили в Министерстве образования Новосибирской области.
Доля участников ЕГЭ, сдавших предмет на высоком уровне (ТБ 2 и выше) увеличилась по русскому языку, химии, биологии, географии, обществознанию и литературе. В региональном Минобре отмечают, что доля не сдавших экзамены в динамике за последние три года уменьшилась по русскому языку, математике профильного и математике базового уровня, химии, информатике и ИКТ, географии и литературе. Вместе с тем, по отдельным предметам наблюдается увеличение доли участников, не сдавших экзамены по обществознанию, истории и английскому языку.
«Положительная динамика результатов по отдельным предметам является, в том числе, результатом реализации регионального проекта по открытию специализированных классов», — подчеркнули в профильном министерстве.
В 2023 году 113 участников ЕГЭ получили 119 стобалльных результатов. Для сравнения — в 2022 году за весь период с учетом результатов резервных дней стобалльных результатов было 98, в 2021 году — 127. Сред стобалльников есть представители как так называемых «статусных» школ, так и обычных общеобразовательных учреждений.
Наибольшее количество 100-балльных результатов получили выпускники СУНЦ НГУ — 13, МАОУ «Гимназия № 1» — 7, МАОУ ОЦ «Горностай» — 5. Самое большое количество выпускников, получивших 100 баллов на ЕГЭ, в Советском районе, Центральном округе, Октябрьском районе г. Новосибирска, в г. Бердске и Новосибирском районе Новосибирской области. А по двум предметам 100 баллов получили 5 выпускников школ Новосибирской области.