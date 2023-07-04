Posted Сегодня, 06:00
Published Сегодня, 06:00
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Updated Сегодня, 06:04
В Новосибирске местный радиоведущий и тамада по имени Роман Зеленский рассказал о том, как увеличилось количество заказов после начала СВО. Он поделился своей историей с изданием «Сиб.фм».
Сначала Роман опасался, что его фамильное сходство с президентом Украины может вызвать неприятности. Однако все оказалось наоборот — у него стало больше заказов на свадьбы, увеличилось число знакомых и коллег. Он даже начал использовать свою фамилию для шуток во время выступлений.
«Я говорю: „Меня зовут Роман Зеленский!“ Все такие: „О!“ А я отвечаю: „Нет, не родственник…“. Получается смешно», — рассказал Роман.
Однако иногда возникают разногласия с клиентами. Когда его коллеги распределяли даты выпускных, некоторые родители не хотели, чтобы праздник для их детей вёл человек с такой фамилией.
В конце беседы Роман выразил желание, чтобы его однофамилец сел за стол переговоров. Он уверен, что чем быстрее лидер Украины решит прекратить военные действия и примет условия России, тем скорее все вернется «на круги своя».