Сначала Роман опасался, что его фамильное сходство с президентом Украины может вызвать неприятности. Однако все оказалось наоборот — у него стало больше заказов на свадьбы, увеличилось число знакомых и коллег. Он даже начал использовать свою фамилию для шуток во время выступлений.